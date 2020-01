IaaS : Google Cloud ouvre son guichet IBM Power Systems

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Les serveurs IBM Power Systems sont désormais officiellement accessibles sur Google Cloud.

Les deux groupes ont monté une offre IaaS qui permet de déployer, de gérer et d’utiliser des machines virtuelles PowerVM.

IBM facture les frais d’abonnement ; Google les prélève.

Le ticket d’entrée est à 7 500 $ HT par mois pour la configuration de base. En l’occurrence, 16 cœurs Power, 160 Go de RAM et 12 To de stockage (pour un maximum de 24 VM).

Une licence d’utilisation d’AIX est incluse. Les VM s’administrent par API, ligne de commande ou console web.

Les garanties SLA – non applicables à l’OS, aux applications et aux éventuels services GCP utilisés en complément – sont les suivantes :

2 % d’avoir sur l’abonnement si la disponibilité est inférieure à 99,9 %

5 % d’avoir en cas de disponibilité inférieure à 99 %

10 % d’avoir pour moins de 95 % de disponibilité

IBM a sa propre offre IaaS Power Systems.

La tarification démarre à 234 $ HT/mois pour un serveur AIX de développement (1 cœur partagé, 8 Go de RAM, 250 Go HDD).

Il faut compter 886 $/M pour un IBM i à 5 cœurs avec 8 Go de RAM et 500 Go sur disque dur.

On trouve aussi, pour 2 046 $/mois, un serveur AIX de production à 2 cœurs dédiés, 48 Go de RAM et 750 Go sur SSD.

