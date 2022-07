IBM acquiert Databand.ai : de la data quality à l’observabilité des données ?

Ne dites plus « data quality », mais « observabilité des données » ? Un glissement dans ce sens s’est opéré chez certains offreurs. La dernière annonce de rachat d’IBM l’illustre. Sa cible : la société israélienne Databand.ai.

Big Blue n’en est pas à sa première acquisition dans le domaine. En 2020, il s’emparait d’Instana, dont les technologies lui ont valu, cette année, une place de « leader » au Magic Quadrant de l’APM (gestion de la performance applicative).

Commercialement, IBM positionne Instana sur l’observabilité des apps et des données. Sur la partie « observabilité du machine learning », il y a Watson Studio. Databand.ai vient se placer sur le volet « observabilité des pipelines ».

Le raisonnement d’ensemble est le même que celui de Gartner dans le Magic Quadrant sus-évoqué : « observabilité » est synonyme de « monitoring moderne ». D’un point de vue terminologique, il tend à remplacer – ou tout du moins à englober – les ombrelles de type MDM (Master Data Management) sous lesquelles on a pu ranger la data quality.

Qu’entendre par « monitoring moderne » ? Dans les grandes lignes, des plates-formes multidimensionnelles, plus dynamiques et réactives face à la complexification des pipelines de données (NoSQL, API, DSML…), et allant ainsi au-delà du « contrôle qualité » de la donnée brute. C’est ainsi qu’IBM présente Databand.ai… non sans recommander de l’inscrire dans une stratégie « data fabric », à l’appui de ses autres offres.

