IDaaS : Memority poursuit sa route sans Accenture

Retour à la case « fondateurs » pour Memority. Acquise en 2016 par Accenture, auprès de Gilles Casteran et Francis Grégoire, la plateforme IDaaS revient dans leur giron.

Montant de la transaction ? Non communiqué. Au moment de son rachat, dans le sillage de l’ESN spécialisée Arismore, le prix de l’acquisition n’avait déjà pas été divulgué.

« Nous avons proposé de reprendre l’activité et réuni les conditions de la croissance : un modèle opérationnel adapté, un écosystème de partenaires, l’association des salariés au projet de l’entreprise, une stratégie de focalisation permettant de répondre aux enjeux de la gestion des identités numériques et de la protection des accès adaptés aux marchés européens. Nous reprenons Memority avec une équipe de dirigeants et deux investisseurs, un acteur de la technologie et un acteur des médias, au sein d’une entreprise nouvellement créée.» explique Gilles Casteran à SDBR News.

Que trouve-t-on dans le package Memority ? Une équipe technique de 30 experts, la plateforme , la propriété intellectuelle et les services réalisés pour les clients existants.

Memority : une plateforme SaaS « full Cloud » et en « full API »

« À l’horizon des 12 prochains mois, Memority a pour objectif de renforcer les activités de commercialisation, marketing et back office. Les effectifs de la société devraient ainsi doubler sur la prochaine année pour atteindre une soixantaine de personnes. Les innovations déjà engagées concernent d’une part la modélisation et l’analyse des risques, l’automatisation et le multi cloud pour démocratiser et unifier l’usage de la gestion des accès et des identités numériques. D’autre part, Memority prévoit d’accélérer sur l’analytics, le Machine Learning et la représentation visuelle pour se positionner sur la détection de fraude. » précise un communiqué.

Dans un secteur de la cybersécurité en forte croissance, l’identité numérique s’affirme comme le pivot de la sécurité du système d’information en pleine « cloudification » et devient centrale dans l’approche Zero Trust qui s’impose désormais à tous.

Plus les entreprises s’appuieront sur des logiciels SaaS, plus une solution d’IGA Cloud (Identity Governance and Administration) sera pertinente pour sa simplicité de connexion à ces applications. Néanmoins, la vitesse de migration de l’IAM dans le Cloud a été différente en fonction de ses composantes : les services d’infrastructure de type fédération d’identité, SSO ont été les premiers à migrer dans le Cloud.

Objectif : 10 millions € de chiffre d’affaires dans 2 ans

Memority, comme plateforme SaaS « full Cloud » et en « full API » , permet de gérer les identités et les habilitations, d’authentifier et de contrôler l’accès à l’ensemble des services.

Cependant, la concurrence est féroce entre les éditeurs bien installés sur ce domaine et les nouveaux venus qui profitent du basculement des principales fonctions cyber en mode de services managés.

“En focalisant les équipes et les moyens sur le développement et la valorisation de l’Identity Factory Memority, l’entreprise, sous 2 ans, ambitionne de générer 10 millions d’euros de chiffre d’affaires avec un investissement annuel en R&D de 3 millions d’euros.” détaille Francis Grégoire, deputy CEO et concepteur de la plateforme.

