Infrastructure : Dell EMC PowerOne s’inspire du modèle « as-a-service »

Dell EMC PowerOne regroupe serveurs et logiciels PowerEdge, PowerMax, PowerSwitch, VMware et PowerProtect en une infrastructure « autonome » avec paiement à l’usage.

Dell Technologies a annoncé le lancement d’une infrastructure « autonome » nommée Dell EMC PowerOne. L’offre regroupe, en un système, des serveurs Dell EMC PowerEdge, des solutions de mise en réseau (PowerSwitch), de virtualisation (VMware), de stockage (PowerMax) et de protection de données (PowerProtect). L’ensemble est porté par l’intelligence artificielle (IA) et facturé à l’usage.

PowerOne est conçu pour automatiser jusqu’à « 98% » des tâches manuelles de gestion et de maintenance d’infrastructures pour datacenters au sein d’environnements hybrides cloud. Le tout s’appuie sur un moteur d’automatisation tirant parti de l’architecture Kubernetes (orchestration de conteneurs) et de workflows Ansible (automatisation).

« L’infrastructure autonome PowerOne automatise des tâches informatiques pour que les utilisateurs se concentrent moins sur la gestion de la technologie que sur ses bénéfices », a déclaré Jeff Boudreau, président du groupe Infrastructure Solutions chez Dell Technologies.

Dell Technologies on Demand

L’offre est associée aux options de paiement et de consommation à la demande (Dell Technologies on Demand) dévoilées dans la foulée du lancement de Dell EMC Power One.

« Les entreprises peuvent planifier, déployer et gérer l’intégralité de leur empreinte informatique. Elles peuvent choisir leur mode de consommation et de paiement de solutions IT adaptées à leurs besoins, avec la liberté et la flexibilité nécessaires pour évoluer au fil du temps », a expliqué Jeff Clarke, vice-président de Dell Technologies.

L’approche s’inspire de celle proposée par les fournisseurs de services cloud, comme l’a souligné Seeking Alpha. Mais dans le cas présent, il s’agit d’une utilisation de matériel sur site.

(crédit photo © Dell Technologies)