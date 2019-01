Intelligence artificielle : Capgemini lance « Perform AI », un portefeuille de solutions

De la conception jusqu’au déploiement, elles s’adressent pour l’instant aux secteurs de l’industrie, de l’expérience client et des services financiers.

Parce que les investissements en matière d’intelligence artificielle vont dépasser les 50 milliards en 2021, Capgemini propose d’accompagner les entreprises dans la création de services et d’outils basés sur l’IA.

Pour cela, Perform AI s’appuie sur quatre solutions, avec d’abord AI Activate qui détermine la stratégie et crée la structure pour savoir où et comment l’intelligence artificielle doit être utilisée et adoptée dans l’entreprise pour un impact maximal.

Une plateforme complète

Ensuite, une fois que la plate-forme est identifiée, place à AI Transform. Cette étape permet de sélectionner précisément les technologies et solutions d’IA existantes pour mettre en place le processus de conception.

Pour la création de nouveaux produits et services, la création du business model et bien sûr l’identification des sources de revenus, place à AI Reimagine.

Enfin, AI Engineering met à disposition les services pour produire puis déployer des solutions d’IA fiables et exploitables.

Tout cela est soutenu par un réseau de centres interdisciplinaires dédiés à l’intelligence artificielle créé par Capgemini, opérationnels en France, en Allemagne et en Amérique du Nord, et coordonnés depuis l’Inde.