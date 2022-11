Investissements IT : l’Europe va investir plus en 2023

Malgré l’inflation, la volatilité du taux de change et les incertitudes géopolitiques, les investissements informatiques devraient repartir à la hausse dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) en 2023, anticipe le cabinet Gartner.

La société d’études prévoit une hausse des dépenses technologiques de 3,7% à 1,3 trillion $ (1 300 milliards $) dans la région, et plus de 5% à l’échelle mondiale.

Dans le seul espace EMEA, après une année 2022 de décélération attendue pour la plupart des segments, la reprise est anticipée pour 4 des 5 catégories étudiées.

Qu’en est-il dans le détail ?

Davantage de logiciels en mode cloud

Le segment des logiciels (+8,6% de croissance attendue des investissements en 2023) et celui des services informatiques (+6,6%) seraient les mieux orientés l’an prochain.

La demande de solutions en tant que service (SaaS) est particulièrement forte.

Ainsi, les dépenses de softwares en mode cloud représenteraient à eux seuls 34% du total des dépenses de logiciels d’entreprise dans la région EMEA.

Aussi, les investissements dans les services de communication, catégorie la plus étenduedu marché, reprendraient des couleurs (+2,3% de croissance attendue en 2023).

Hors des services et logiciels, les investissements consacrés aux systèmes pour datacenters – les seuls attendus en hausse cette année dans la région EMEA – devraient à nouveau croître sensiblement en 2023 (+1%).

En revanche, les dépenses dévolues aux terminaux (PC, tablettes, smartphones) – un sgement davantage impacté par le repli de la demande du grand public – resteraient orientées à la baisse (-2,6%), après une année 2022 de forte décélération.

En Europe de l’Ouest, parmi les marchés les plus matures, la croissance des investissements IT devrait être bien plus élevée au Royaume-Uni qu’en Allemagne et en France. Pour tous les acheteurs, le juste équilibre n’est pas simple à trouver.

« Les taux inflation étant aggravés par la dépréciation de la livre sterling et de l’euro face au dollar américain, les DSI d’Europe de l’Ouest doivent s’attendre à des hausses de prix des fournisseurs informatiques », a expliqué John-David Lovelock, vice-président de recherche chez Gartner. Comprendre « les causes profondes de l’augmentation des prix » et « renforcer les partenariats stratégiques » s’impose pour mieux négocier, a ajouté l’analyste.