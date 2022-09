Java 19 : 7 améliorations pour les développeurs

Oracle a annoncé cette semaine la disponibilité générale de Java 19 (Oracle JDK 19).

Cette 19e version est le fruit d’une collaboration de longue date entre ingénieurs Oracle et l’écosystème étendu de développeurs Java à travers le projet OpenJDK et le programme Java Community Process (JCP).

Voici 7 des améliorations intégrer dans Java, à la fois langage de programmation et plateforme de développement (JDK) :

1. Modèles d’enregistrement en préversion (JEP 405)

2. Correspondance de motifs pour le commutateur, 3e préversion (JEP 427)

3. API de fonction étrangère et de mémoire en préversion (JEP 424)

4. API vectorielle, 4e version incubée (JEP 426)

5. Portage sur Linux/RISC-V (JEP 422)

6.Threads virtuels en préversion (JEP 425)

7. Concurrence structurée, version incubée (JEP 428)

Java 19 est une édition « Feature Release » (la 10e FR à ce jour) comme Oracle et son écosystème en livrent dorévavant tous les 6 mois. Les développeurs qui souhaitent disposer d’une version de Java avec support à long terme (LTS) peuvent se tourner vers la V11.

Réduire les délais de livraison LTS

Disponible depuis septembre 2021, Java 17 est la plus récente version avec support à long terme depuis Java 11. Oracle dit son intention de réduire de 2 à 3 ans les délais de mise sur le marché d’une version LTS à l’autre. Ainsi Java 23 LTS serait disponible en septembre 2023.

Java reste un des langages de programmation les plus utilisés dans le monde.

Selon la société d’études de marché IDC, plus de 10 millions de développeurs, qui représentent 75% des développeurs à temps plein à l’échelle mondiale, utilisent Java.

« Java conserve sa pertinence dans une multitude de cas d’utilisation tels que les applications d’entreprise, le développement Web, la science des données, l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine (IA/ML), la réalité augmentée et virtuelle (AR/VR) et l’Internet des objets (IoT) », relève IDC. « De plus, les efforts de modernisation entrepris ont conforté sa compatibilité avec des infrastructures cloud natives et des environnements de conteneurs ».

(crédit photo © Nikolai Sorokin – Adobe Stock)