Kubernetes : une certification renforcée de la Fondation Linux

La Fondation Linux s’associe à la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) pour proposer de nouvelles certification et formation dédiées à Kubernetes.

La certification CKS (Certified Kubernetes Security Specialist) cible des profils techniques qui maîtrisent la plateforme d’orchestration de conteneurs. « L’examen CKS sera un complément précieux à la certification CKA (Certified Kubernetes Administrator) pour ceux qui veulent inclure les meilleures pratiques de sécurité à leurs connaissances de Kubernetes », a déclaré Priyanka Sharma, directrice générale de la CNCF.

L’examen en ligne de certification porte sur la résolution de différentes tâches : configuration et sécurisation d’un cluster, réduction des vulnérabilités de microservices, sécurité de la chaîne logistique logicielle, contrôle, journalisation, sécurité du runtime…

« L’examen Certified Kubernetes Security Specialist contribuera à accroître le bassin de talents qualifiés, tout en donnant aux employeurs la certitude que leurs équipes sont en mesure de relever les défis de la sécurisation de ces technologies », a déclaré Clyde Seepersad, VP et directeur général formation et certification de la Fondation Linux.

L’examen CKS sera disponible pour inscription à partir de novembre 2020.

Gestion applicative avec Helm

En plus de la certification CKS, les partenaires ont annoncé le lancement d’une formation à la gestion d’applications avec Helm, le gestionnaire de paquets pour Kubernetes.

La formation « Managing Kubernetes Applications with Helm » (LFS244) a été conçue par Josh Dolitsky, l’un des principaux mainteneurs du projet Helm.

Le coût de la formation est de 299 dollars pour un accès illimité au cours pendant un an.

« Helm, en facilitant l’installation et la gestion de logiciels dans Kubernetes, est devenu l’un de nos projets les plus populaires et les plus dynamiques », a expliqué Priyanka Sharma. « La demande de compétences est à un niveau record, et ce cours fournit un cheminement clair pour ceux qui souhaitent déployer des applications Kubernetes. »