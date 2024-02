Mistral AI renforce son organisation « corporate »

Après sa levée de fonds record de la fin 2023, qui l’a transformé en Licorne, suivie par l’annonce des premiers partenariats business et une incursion remarquée dans le débat sur l’IA Act, Mistral AI s’attaque à structurer son organisation.

Outre ses trois co-fondateurs, on connaissait l’implication de Cédric O, ancien secrétaire d’Etat au numérique, comme « lobbyiste non officiel » de la pépite française de la GenAI.

Avec ces deux nominations, la structuration de son organisation prend une autre dimension.

D’un côté, Audrey Herblin-Stoop est nommée Directrice des Affaires Publiques. Sa mission : « représenter Mistral AI auprès des institutions politiques et internationales, et de la société civile dans un contexte d’évolution rapide de la gouvernance de l’intelligence artificielle générative et de défendre les modèles de technologies ouverts (Open Source) et décentralisés afin de décupler l’accès à la connaissance aux côtés de l’ensemble de l’écosystème de l’IA générative.» indique la Licorne.

En ligne de mire, le vote de l’IA Act qui doit passer devant le parlement européen en avril après l’accord de la Commission.

Avant ce poste, elle était directrice de la communication externe et des Affaires publiques chez Betclic. Elle a également passé 5 ans chez Twitter France dans un poste équivalent

Arrivée fin 2023, Blanche Savary de Beauregard occupe le poste de General Counsel avec une feuille de route exigeante : « définir la stratégie juridique globale de l’entreprise, y-inclus les relations avec les investisseurs et le secrétariat du conseil d’administration, la structuration du groupe et de ses opérations de croissance, la stratégie en matière de contrats et partenariats, de conformité réglementaire, de protection de la propriété intellectuelle de l’entreprise, et de contentieux..».

Cette avocate de formation a travaillé en cabinet avant de rejoindre Ledger ( en 2018) puis DNA Script ( 2021).