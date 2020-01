LibMiner : le malware qui infectait les conteneurs Redis

Vous souvenez-vous de Graboid ?

Palo Alto Networks avait signalé, en octobre dernier, l’existence de ce ver cryptomineur se propageant par l’intermédiaire de conteneurs.

Qualys vient d’attirer l’attention sur un malware de la même espèce : LibMiner.

Comme Graboid, il est destiné à miner du Monero.

Son fonctionnement n’est toutefois pas le même : il s’appuie sur des serveurs Redis mal sécurisés.

Qualys affirme ne pas avoir pu déterminer le mécanisme d’infection initial. Il a cependant identifié plusieurs conteneurs dont le point d’entrée a été paramétré pour exécuter un script.

Ce script planifie l’exécution différée de commandes à travers une tâche Cron. Il réinitialise par ailleurs le contenu du fichier etc/hosts afin de permettre l’accès au serveur qui héberge les autres composantes du malware.

Parmi ces composantes se trouve un autre script : lib_tmp. Il vérifie la présence de certains outils de sécurité et tue les processus associés. Puis met à jour le serveur de nom pour utiliser les DNS publics de Google. Son dernier rôle est de télécharger un fichier ELF (binaire Unix) et de l’enregistrer dans /var/lib sous un nom aléatoire de 4 caractères.

Ce binaire n’est autre que le cœur de LibMiner. Les routines qu’il contient s’exécutent en boucle infinie et téléchargent plusieurs fichiers :

Plusieurs techniques permettent de rendre LibMiner plus discret et plus résistant :

Photo d’illustration © Eugène Sergueev – Shutterstock.com

