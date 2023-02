Logiciel : un modèle de licence Java qui peut coûter cher

La modification du modèle de licence pour Java SE (Java Standard Edition) n’est pas neutre, prévient Gartner dans un document de recherche, dont The Register s’est fait l’écho.

En janvier, Oracle – qui a acquis Java par le biais du rachat de Sun Microsystems pour 7,4 milliards $ en 2009 – a annoncé le lancement de Java SE Universal Subscription. En remplacement des abonnements Java SE et Java SE Desktop.

Java SE Universal Subscription est présenté par Oracle comme « un abonnement mensuel simple et peu coûteux qui inclut la licence et le support Java SE pour une utilisation sur les postes de travail, les serveurs ou les déploiements dans le cloud ». Mais dans quelle mesure ?

Le changement de modèle est important. La firme américaine du logiciel et des bases de données a précisé que « la quantité de licences requises est déterminée par le nombre [total] d’employés et pas uniquement par le nombre réel d’employés qui utilisent les programmes ».

Le calcul du prix n’est donc plus basé sur le nombre d’utilisateurs ou NUP (New Users Plus). Il ne dépend plus du nombre de postes de travail équipés de Java SE ou du nombre de processeurs serveurs utilisés (en deçà de 50 000) pour exécuter les applications Java.

Java SE Universal : ce qui change pour les clients

« Le coût de l’abonnement Java SE Universal peut être plus élevé que l’abonnement Java SE hérité et l’abonnement Java SE Desktop, en raison de l’impact de la métrique employé », a indiqué Gartner.

En outre, Oracle a une conception large de la notion d’employés. Outre les salariés, sont considérés comme des employés : les intérimaires, les consultants et les sous-traitants travaillant pour les opérations commerciales de l’entreprise qui utilise Java SE.

L’offre Java SE Universal Subscription serait ainsi moins intéressante pour les sociétés les « moins engagées dans Java » et les entreprises de petite taille

Interrogé par The register, Craig Guarente, CEO fondateur de Palisade Compliance, spécialiste indépendant des audits de licences Oracle, estime que le changement de modèle pourrait entraîner une multiplication par deux à quatre des prix, voire par dix pour certains comptes.

Qu’en est-il pour les clients existants ? Oracle a précisé que « les clients des anciens produits Java SE continuent de bénéficier de tous les avantages d’origine et peuvent renouveler leur abonnement, selon les conditions et paramètres existants. »

Malgré tout, plusieurs redoutent une pression en faveur du nouveau modèle. « Oracle ne permet généralement pas le renouvellement à long terme et/ou les modifications d’offres héritées », a souligné Gartner.

Java SE Universal Subscription est facturé 15 $ par employé et par mois. Java SE Desktop 2,5 $ par mois et par NUP et Java SE Subscription plus de 25 $ par mois par processeur Oracle.

(crédit photo via Pexels)