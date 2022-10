Logiciels libres : 6 nouveaux entrants au SILL

Image 1 parmi 6



Entré au SILL le 10 octobre

Licence LGPL-2.1



Logiciel de sauvegarde de postes de travail.

Compatible Windows, Mac et Linux.

Se configure via un navigateur web ou en ligne de commande



Inspiré par Duplicity, dont il s'est distingué à partir de 2008 en passant du mode fichier au mode bloc



Nécessite environ 40 Mo pour l'installation ; requiert .NET ou Mono

Utilisé notamment par le CNRS pour la sauvegarde vers son Nextcloud



