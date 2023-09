Stockage primaire : le marché a-t-il assimilé l’AIOps ?

Avoir au moins une offre bloc de type STaaS ? En 2022, c’était devenu un critère obligatoire pour figurer au Magic Quadrant du stockage primaire.

Les briques AIOps restaient, en revanche, facultatives. Ce n’est plus le cas cette année… dans une certaine mesure. ll en fallait au minimum pour la maintenance prédictive du matériel et l’adaptation dynamique du stockage aux besoins des applications (gestion de la capacité, placement et migration des données, etc.). Des capacités telles que le traitement en flux en support des SLA restaient optionnelles.

D’une année sur l’autre, proposer la technologie NVME-oF est au contraire resté optionnel. Ce qui n’a pas empêché Gartner d’en signaler l’absence – en tout cas sur protocole TCP – chez certains fournisseurs classés au Quadrant. Nommément, Hitachi Vantara, HPE et Huawei (sur ses baies full flash). Tous trois apparaissent dans le carré des « leaders ». Ils n’y sont pas seuls, et de loin : huit des dix fournisseurs classés s’y trouvent.

Dix fournisseurs, huit « leaders »

Ces dix offreurs étaient déjà de la partie en 2022. Ils côtoyaient Fujitsu et Lenovo, exclus l’un et l’autre cette année pour leur dépendance à un OS tiers.

Le positionnement des fournisseurs dans le Quadrant du stockage primaire résulte de la combinaison d’évaluations sur deux axes. L’un prospectif (« vision »), centré sur les stratégies (sectorielle, géographique, commerciale, marketing, produit…). L’autre centré sur la capacité à répondre effectivement à la demande (« exécution » : expérience client, performance avant-vente, qualité des produits/services…). La situation dépeinte est celle à mai 2023.

Sur l’axe « vision » :

Fournisseur 1 Pure Storage 2 NetApp 3 HPE 4 Dell Technologies 5 IBM 6 Huawei 7 Hitachi Vantara 8 Infinidat 9 IEIT SYSTEMS 10 DDN (Tintri)

Sur l’axe « exécution » :

Fournisseur 1 Pure Storage 2 Dell Technologies 3 NetApp 4 Huawei 5 HPE 6 IBM 7 Infinidat 8 Hitachi Vantara 9 IEIT SYSTEMS 10 DDN (Tintri)

Cloud public : des empreintes encore restreintes…

Comme depuis plusieurs années, Gartner distingue Dell pour l’exhaustivité de son portefeuille de stockage primaire. L’offre APEX a à nouveau droit à un bon point, cette fois pour la flexibilité et la couverture fonctionnelle qu’apportent les services de données. Son « coffre-fort » (environnement sécurisé d’analyse et de récupération) lui vaut aussi une remarque positive.

Point noir de l’an dernier, et toujours d’actualité : une empreinte cloud public limitée à AWS sur la partie stockage bloc. Laquelle peut, par ailleurs, porter à confusion du fait du nombre de produits qu’elle englobe. Gartner note également un retard sur la prise en charge de la QLC.

NetApp aussi a droit à un mauvais point sur la complexité du portefeuille. Gartner lui en donne d’autres sur la prise en main des solutions et la qualité du support technique initial.

C’est plus positif sur la stratégie « data fabric », vantée dès 2021. L’année suivante, Gartner avait mis l’accent sur la disponibilité d’ONTAP pour tous les clouds publics majeurs. Cette fois, il y ajoute les capacités de tiering et de réplication. Tout en mentionnant la maturité des services fichiers et les fonctionnalités du portail BlueXP.

Lire aussi : Sauvegarde et restauration : les forces en présence en 2023

… et des limites d’élasticité

Pure Storage a pour lui les économies d’échelle qu’apporte l’intégration verticale de modules flash avec Purity OS. Gartner distingue aussi – comme en 2022 – la gamme Evergreen, avec ses modèles de consommation flexibles. Et, plus généralement, la facilité d’usage des solutions (c’était déjà le cas en 2021 et en 2022).

Deux des inconvénients cités l’an dernier sont toujours d’actualité. D’une part, les prix du support. De l’autre, le manque de capacité à répondre, en termes de TCO, aux déploiements hybrides de moins de 250 To.

Chez IBM, c’est plus précisément le prix du support étendu qui fait l’objet d’une alerte. Sa solution Virtualize est par ailleurs limitée en scale-out (nombre de nœuds de stockage sur chaque cloud).

Fonctionnellement, en revanche, Virtualize a droit à un bon point. Idem pour la sécurité native, en particulier avec la brique Sentinel pour la détection de ransomwares. IBM a également toujours pour lui le rapport prix/performance des baies FlashSystem.

Une baie distinguée pour sa performance environnementale

Outre l’absence de NVMe-oF sur TCP, l’AIOps laisse à désirer chez Hitachi Vantara, sur la partie simulation de workloads. Quant au support du cloud public, il se limite à la région Japon d’AWS.

La résilience et les garanties de disponibilité des données sur les offres bloc font mouche auprès de Gartner. Qui apprécie aussi la plate-forme logicielle Lumada… et la performance environnementale des baies VSP 5600.

Pas non plus, donc, de NVMe-oF chez Huawei sur les baies OceanStor Dorado. Gartner regrette aussi l’absence d’une offre SDS compétitive et un retard face à la concurrence sur les services de financement.

Il apprécie, en revanche, les capacités de découverte d’infrastructures critiques, de gestion de la bande passante de réplication et de détection de ransomwares (moteur de règles fréquemment mis à jour).

GreenLake, APEX, Evergreen : le défi du passage à l’échelle

Séduit par APEX chez Dell, Gartner l’est aussi par GreenLake chez HPE. En 2021, il avait vanté l’offre pour sa couverture sectorielle. En 2022, pour son « momentum ». Cette fois, pour la satisfaction client. Les solutions d’accompagnement proposées par HPE Financial Services sont un autre atout, comme les garanties de disponibilité des données sur les offres Alletra et Primera.

On surveillera toutefois deux points au sujet de GreenLake. D’un côté, les défis opérationnels qui se poseront à mesure du passage à l’échelle. De l’autre, les confusions potentielles sur la tarification lors du basculement.

Infinidat se distingue sur le trio satisfaction client – facilité d’usage – support technique. Ainsi que sur la variété des modèles de contractualisation.

Lui aussi manque d’une offre compétitive sur les petits environnements (< 250 To). Les capacités de déduplication lui font par ailleurs défaut. Et son offre SDS, en plus de se limiter à AWS, présente une capacité limitée de montée en charge (architecture mononœud).

* Gartner estime le marché du stockage primaire à 16,8 Md$ en 2022 (dont 10,6 Md$ pour les baies full flash). Il est la principale composante du marché du stockage externe (par opposition au DAS), devant le stockage secondaire (4 Md$) et les appliances de sauvegarde/restauration (1,9 Md$).

À consulter en complément :

Stockage : quelques données sur cette industrie en 2023

Sauvegarde et restauration : les forces en présence

Big data : des fournisseurs de stockage en manque de notoriété ?

Stockage sécurisé : les 8 solutions certifiées CSPN

Illustration © trustypics – Visualhunt