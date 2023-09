MSP cloud : la différence dans l’expertise data ?

Doit-on juger les MSP cloud à l’aune de leurs certifications data/analytics ? Gartner en a fait un critère d’inclusion dans son Magic Quadrant consacré à ce marché. C’est la première fois qu’il en est ainsi.

Le cabinet américain justifie cette décision par la nécessité de « filtrer » un contingent de fournisseurs devenu trop important.

Ce filtre coûte leur place à plusieurs offreurs classés l’an dernier. En l’occurrence, Cascadeo, Hexaware, NTT DATA, SMW et Tech Mahindra. Mais à l’arrivée, ils sont encore nombreux à figurer au Quadrant. Plus que l’an dernier même.

21 MSP cloud, 6 « leaders »

Le positionnement au sein du Magic Quadrant repose sur deux axes : « vision » et « exécution ». Le premier, prospectif, est centré sur les stratégies (sectorielle, géographique, commerciale, marketing, produit…). L’autre reflète la capacité à répondre effectivement à la demande (« exécution » : expérience client, performance avant-vente, qualité des produits/services…).

Sur l’axe « vision », la situation est la suivante :

Fournisseur 1 Deloitte 2 HCLTech 3 IBM 4 Tata Consultancy Services 5 Wipro 6 Accenture 7 Bespin Global 8 Capgemini 9 LTIMindtree 10 Infosys 11 Cloud4C 12 Hitachi Vantara 13 Atos (Eviden) 14 Persistent 15 Cognizant 16 Rackspace Technology 17 Insight 18 SADA 19 TO THE NEW 20 Blazedan Technologies 21 Claranet

Sur l’axe « exécution » :

Fournisseur 1 Accenture 2 Tata Consultancy Services 3 Deloitte 4 HCLTech 5 Infosys 6 Pesistent 7 Wipro 8 Atos (Eviden) 9 Cognizant 10 Rackspace Technology 11 IBM 12 Capgemini 13 Insight 14 Bespin Global 15 LTIMindtree 16 Hitachi Vantara 17 Cloud4C 18 SADA 19 TO THE NEW 20 Blazedan Technologies 21 Claranet

Capgemini figurait parmi les MSP cloud « leaders » en 2022. Pas cette année : le voilà « visionnaire », faute d’avoir maintenu sa position sur l’axe « exéxution ». Atos a connu une dynamique inverse, passant de « visionnaire » à « challenger » (meilleure capacité d’exécution).

Des six « leaders » de 2023, seul Deloitte a reculé en exécution. Tata a fortement progressé, comme d’ailleurs sur l’axe « vision ». Wipro (ex-« challenger ») a également gagné beaucoup de terrain sur cet axe.

Accenture et Deloitte, deux « leaders » qui ont un prix

Au rang des bons et des mauvais points, Accenture et Deloitte ont plusieurs éléments en commun. L’un et l’autre, d’une part, pratiquent des prix élevés ; le second essentiellement pour ses offrant ciblant le mid-market. D’autre part, Gartner invite à surveiller l’impact que leurs acquisitions respectives auront sur leur activité.

En matière de contractualisation, Accenture est salué pour sa flexibilité ; Deloitte, pour ses engagements de résultats.

Chez Tata Consulting Services, c’est le large éventail d’offres et de tarifications qui séduit. La cloud factory du groupe indien fait également mouche auprès de Gartner. Qui regrette en revanche une terminologie complexe, un manque de personnalisation et un focus sur les grandes entreprises.

Accenture aussi a droit à une alerte quant à la complexité de son offre. Idem pour HCL. Ce dernier n’est non plus vanté sur le volet innovation, mais il a pour lui son expérience ERP/CRM et son expertise sectorielle.

Multicloud : tendance au gestionnaire unique

Infosys se distingue lui aussi sur l’expertise sectorielle. Il a par ailleurs clairement démarqué ses offres à l’adresse de deux typologies de clients : ceux qui recherchent les économies et ceux qui ont un objectif de croissance. Sa capacité à toucher le mid-market est cependant limitée. Et son taux de déperdition est un peu plus élevé que la moyenne du Quadrant.

Wipro souffre aussi d’un taux de déperdition « encore haut ». Cela s’ajoute à une présence géographique limitée (essentiellement Europe et Amérique du Nord) et à une dynamique de cocréation « sous la moyenne ». Du côté positif, il y a la « composabilité » de ses offres et les capacités de définition d’objectifs.

Accenture est le seul des « leaders » à bénéficier d’un « bon point multicloud ». Ce pour les ressources qu’il est capable de mobiliser sur chacun des trois grands CSP (AWS, Azure, Google Cloud).

Environ trois quarts des clients IaaS ont plusieurs fournisseurs, affirme Gartner. Beaucoup se retrouvent toutefois « accidentellement » dans cette situation. Aussi bien du fait d’acquisitions que de choix locaux (par pays, par BU)… ou d’un manque de gouvernance. Ils ont de plus en plus tendance à opter pour un MSP unique.

