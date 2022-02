Mainframes : IBM pousse z/OS « as a service » pour le dev/test

Des mainframes as a service ? Chez IBM, c’est prévu pour le deuxième semestre 2022. En toile de fond, l’élargissement d’une des briques de modernisation applicative du groupe américain. En l’occurrence, Wazi, sous-ensemble des offres Z DevOps.

Le cœur fonctionnel de Wazi ne connaîtra d’évolution majeure en version as a service. Ce qui va changer, c’est la possibilité d’exploiter des VM z/OS en VPC sur le cloud public d’IBM, avec paiement à l’usage.

Comme environnement source, on pourra choisir un mainframe Z physique ou un émulateur sur Linux. Wazi sera mis à contribution pour créer les images système (composante Image Builder). Images auxquelles on devra réserver un compartiment de stockage objet pour les déployer sur l’environnement cible (x86 avec émulateur).

Parallèlement à l’annonce de Wazi as a service, IBM rappelle la disponibilité commerciale prochaine (15 mars) d’une première « boîte à outils » qui viendra alimenter son portail de modernisation mainframe annoncé fin 2021. Optimisée pour OpenShift, elle comprend notamment :

– Création et mise en œuvre d’API

– Analyse d’applications (cobol, PL/I, Java, assembleur)

– Développement d’applications (accès à VS Code, Eclipse et CodeReady)

– Automatisation, avec une sandbox… et l’accès à des environnements z/OS de test

