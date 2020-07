Marché PC : les portables grands bénéficiaires du Covid

Travailler, étudier, partager un apéro… Autant d’activités qui, avec la crise sanitaire, se sont massivement déplacées sur le terrain du numérique. Au bénéfice des ventes d’ordinateurs portables.

C’est en tout cas ce qui ressort des estimations d’IDC. Plus particulièrement en EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

Au global, pour cette zone géographique, le cabinet américain annonce 20,726 millions de PC livrés* au 2e trimestre 2020. Soit une croissance annuelle de 26,4 %, d’un niveau sans précédent depuis 1998. Le contraste est fort entre le segment desktop (-16,1 %) et les notebooks (+49 %).

En restreignant le périmètre à l’Europe de l’Ouest (+30,6 % de livraisons), on retrouve un tel écart.

La progression des volumes livrés est d’un niveau comparable en Europe centrale : +29,6 %, à environ 3,6 millions de PC. La croissance des notebooks est plus importante dans les entreprises (+46 %) que sur le segment grand public (+27,5 %).

Dans la région MEA (Moyen-Orient, Turquie, Afrique), la hausse des livraisons est moins forte (+ 6,9 %, à 2,9 millions de PC). IDC la qualifie toutefois de notable en Arabie saoudite, en prévision d’un triplement de la TVA.

La dynamique de lente concentration du marché se poursuit. Cinq constructeurs se sont partagé 84,5 % des livraisons au 2e trimestre. Ils en avaient capté 83 % voilà un an.

Le trio de tête d’alors reste inchangé. Avec 6,067 millions de PC (+27,9 % sur un an), HP devance Lenovo (5,418 millions ; +29,3 %) et Dell (2,776 millions ; +17,5 %).

Acer (1,712 million ; +29 %) reprend la 4e place qu’il avait cédée à Asus (1,513 million ; +56,5 %) au 1er trimestre.

Début juillet, IDC avait annoncé 72,261 millions de PC livrés à l’échelle mondiale au 2e trimestre (+11,2 %). Avec 25 % de ce marché en volume, HP domine d’une courte tête devant Lenovo (24,1 %). Suivent Dell (16,6 %), Apple (7,7 %) et Acer (6,7 %).

* Par « livraisons », IDC entend celles effectuées auprès des revendeurs ou directement auprès des clients finaux, exclusivement en marque propre.

