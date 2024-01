Microsoft annonce une touche Copilot sur les claviers pour PC Windows

Microsoft va apporter le premier changement majeur depuis près de 30 ans aux claviers des PC Windows, alors qu’il continue de développer ses capacités d’intelligence artificielle (IA).

Dans un article de blog publié ce jeudi, Yusuf Mehdi, vice-président exécutif et directeur du marketing grand public a annoncé que Microsoft introduirait une nouvelle clé Copilot pour les prochains « PC Windows alimentés par l’IA ».

Le dernier changement majeur apporté à la disposition du clavier Windows remonte à 1994, lorsque les fabricants de PC ont introduit la touche Windows pour afficher le menu Démarrer.

L’ajout de la touche Copilot permettra un accès facile pour démarrer des conversations textuelles avec l’assistant virtuel éponyme.

Copilot sous Windows utilise les modèles d’intelligence artificielle d’OpenAI, qui exploite son propre chatbot ChatGPT.

Touche Copilot : les premiers claviers dévoilés au CES 2024

« La touche Copilot rejoint la touche Windows en tant qu’élément central du clavier du PC et, lorsqu’elle est enfoncée, la nouvelle touche invoquera l’expérience Copilot dans Windows pour faciliter l’engagement de Copilot dans votre quotidien » écrit Yusuf Mehdi.

Les premiers claviers seront dévoilés lors du CES 2024 qui ouvre le 9 février à Las Vegas. Microsoft indique que la disponibilité dépendra des marchés et des modèles de PC ajoutant qu’il faudra disposer d’un compte Microsoft pour se connecter à Copilot.

« Au cours des prochains jours et au CES, vous commencerez à voir la clé Copilot sur de nombreux nouveaux PC Windows 11 de nos partenaires de l’écosystème, avec une disponibilité commençant ce mois-ci jusqu’au printemps, y compris sur les prochains appareils Surface.» précise Yusuf Mehdi.

Un porte-parole de Microsoft a déclaré à CNBC que dans certains cas, la touche Copilot remplacera la touche Menu ou la touche Contrôle droite.

Il convient de rappeler que Microsoft a déjà commencé à proposer Copilot sur des PC plus modernes équipés de Windows 10 et Windows 11. Les utilisateurs peuvent maintenir la touche Windows enfoncée et appuyer sur la touche C pour appeler le Copilot.

Une telle action sur les anciennes machines Windows 10 invoquera la défunte application Cortana.