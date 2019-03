Marketing : Adobe ajoute une dose d’IA dans Campaign

Adobe mise sur l’intelligence artificielle pour apporter des fonctions de prédiction avancées dans la diffusion de mailings à son application Campaign.

Adobe vient de dévoiler ses nouveautés en matière de marketing, et plus précisément pour son application Campaign. L’outil s’enrichit ainsi de nouvelles fonctions boostées à l’intelligence artificielle.

La mise à jour touche essentiellement les options de campagnes marketing par emails puisque l’IA permettra d’ajuster en temps réel ces campagnes pour obtenir le meilleur taux de retour possible.

Adobe évoque ainsi, l’arrivée d’une nouvelle fonction d’optimisation prédictive permettant d’identifier le meilleur moment pour envoyer une salve de mails.

L’IA pour gérer les interactions

Pour cela, l’IA se base sur d’importantes bases d’historiques d’interactions entre les clients et une marque. Sur le même principe, pour éviter les désabonnements face à des campagnes par emails trop répétitives, l’IA saura prévoir quand il faut réduire la pression pour éviter de perdre de précieux profils clients.

Au niveau des contenus, Campaign permettra aux spécialistes du marketing d’adapter le message selon les préférences et les interactions précédentes des clients.

Enfin, Adobe a également expliqué que sa filiale Marketo spécialisée dans la gestion automatique de listes de diffusion, intégrera elle aussi l’IA dans une offre baptisée Account profiling.