Messagerie vidéo : Google Duo disponible en version web

Google lance la version web de sa messagerie vidéo Google Duo qui fonctionne avec les principaux navigateurs dont Chrome, Safari et Firefox. Mais pas avec Microsoft Edge.

Google Duo est désormais accessible depuis un navigateur Internet. Le site Android Police a repéré l’existence de la version web de l’application de chat vidéo et The Verge confirme qu’elle fonctionne bien avec les navigateurs Chrome, Firefox et Safari, mais pas sur Microsoft Edge.

Pour utiliser le service, il suffit de se rendre sur la page Google Duo. Si l’on utilise déjà l’application dans sa version mobile (Android ou iOS), la connexion se fait automatiquement.

Google Duo pour le Web : une version multi- device

Pour ceux qui découvrent le service, il suffit d’ajouter son compte Google et son numéro de téléphone. L’interface comprend les contacts Duo synchronisés sur lesquels il suffit de cliquer pour démarrer une conversation. On peut passer des appels vidéo ou vocaux avec d’autres personnes elles aussi inscrites sur Duo.

Avec cette extension web, Google va élargir la portée de Duo en facilitant les échanges entre les collaborateurs sur des appareils différents.

Le service a été lancé en 2016 en même temps que la messagerie Allo dont la fermeture a été annoncée en décembre dernier.

Duo vient concurrencer Microsoft Skype, d’Apple FaceTime, voire de Facebook Messenger et d’une kyrielle d’applications (WeChat, Line, Viber…) ou encore de Hangouts, la propre application de messagerie instantanée de Mountain View.