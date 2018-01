Microsoft Teams évolue alors que son premier anniversaire approche

Microsoft Teams muscle l’intégration de services et d’apps dans sa vision d’interface universelle de travail et de collaboration.

Lancée en mars 2017 en France, Microsoft Teams – du nom de la nouvelle solution collaborative basée sur les conversations et intégrée à Office 365 – a considérablement évolué.

Avec notamment l’accès fin 2017 aux discussions d’invités, autrement dit d’utilisateurs qui n’appartiennent pas à l’entreprise.

On assiste à une nouvelle étape en termes de fonctionnalités. Microsoft annonce même “la plus importante mise à jour” depuis la disponibilité de Teams.

Pour cette nouvelle mouture, l’éditeur a choisi de se focaliser sur l’intégration à Office et aux multiples apps en SaaS qui s’y connectent déjà. Jusqu’ici, l’intégration de ces applications externes se faisait essentiellement par le biais d’onglets attachés aux conversations.

Cherchant à faire de Teams l’interface principale des utilisateurs (plutôt qu’Outlook), la nouvelle version fait la part belle à l’intégration de contenus interactifs (provenant d’autres apps externes) directement au cœur des conversations Teams.

Plus besoin de passer par des captures d’écran ou des copier/coller. Typiquement, une actualité Bing, une prévision météo, une tâche Trello ou encore un projet Wrike peuvent être insérés dans un message aussi facilement que l’on intégrerait une émoticône.

Cette intégration renforcée s’accompagne d’un nouveau « Store Teams », listant toutes les applications et services compatibles avec Teams. Ce store relooké rend plus facile la recherche de solutions et met mieux en évidence les services préconisés par l’entreprise.

En outre, un nouvel espace « Personal Apps » offre une vue unifiée de toutes les apps utilisées ainsi que de tous les éléments assignés à utilisateur via ces apps (tâche depuis Planner, bug depuis Jira Cloud, requête Bitbucket, etc.). Cet espace affiche également les derniers fichiers, bloc-notes OneNote et autres vidéos Microsoft Stream auxquels l’utilisateur a accédé.

Au passage, Microsoft en a aussi profité pour intégrer une nouvelle fonction « Who » qui permet de dénicher plus aisément les collaborateurs de l’entreprise susceptibles d’apporter une aide sur un thème ou problématique.

Bientôt Teams aura un an

Toujours dans l’optique de devenir l’interface centrale des collaborateurs en entreprise (tout en gardant un oeil sur l’influence grandissante de Slack), Teams propose une nouvelle barre de commande en haut de l’écran.

Elle permet d’unifier les recherches au sein de l’univers Teams/Office mais aussi d’exécuter des commandes à l’aide du sigle « / » pour des actions rapides ou « @ » pour exécuter une tâche, comme par exemple lancer une compilation sous Visual Studio ou envoyer un SMS via Flow.

A noter que ces améliorations ne concernent pas encore la communication en temps réel et l’intégration annoncée des fonctionnalités de Skype For Business.

A priori, leur lancement est prévu pour le premier anniversaire officiel de Teams, qui sera célébré à l’occasion de l’Enterprise Connect 2018 en mars prochain.

En attendant, la nouvelle version sera déployée dans les prochains jours à tous les abonnés Office 365 Business et Entreprise.