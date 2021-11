Microsoft pousse Windows 11 auprès des devs

Besoin d’un environnement de développement Windows 11 ? Microsoft propose depuis peu une VM. Elle remplace* celle basée sur Windows 10.

On reste sur l’édition Entreprise (version d’évaluation), toujours avec des images pour VMware, Hyper-V, VirtualBox et Parallels.

Visual Studio 2019 et VS Code sont toujours de la partie, mais dans une version plus récente (septembre 2021) que sur la VM précédente.

Il y a aussi un changement sur le SDK Windows. De la build 10.0.20348.0, livrée avec Windows 10 21H1 et axée sur le développement pour Windows Server, on passe à la 10.0.19041.0, fournie avec Windows 10 20H1 et plus adaptée au développement d’applications de bureau.

* Date d’expiration de cette nouvelle VM : le 1er septembre 2022.

Photo d’illustration © KseniaJoyg – Adobe Stock