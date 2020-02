Migration cloud : Google se renforce avec Cornerstone Technology

Pour renforcer ses capacités de migration des charges de travail vers le cloud, Google pense croissance externe.

Le groupe américain a mis la main sur Cornerstone Technology.

Cette entreprise néerlandaise fondée en 1989 a développé une plate-forme de gestion et de modernisation des parcs applicatifs.

Microfocus, Capgemini et Deutsche Bank comptent parmi ses clients.

D’autres acquisitions sont déjà venues, ces derniers temps, compléter le portefeuille « migration applicative » de Google. Entre autres, Alooma (migration de données), CloudSimple (migration de charges de travail VMware) et Velostrata (migration de VM).

* À ne pas confondre avec l’éditeur de solutions cloud de gestion de talents Cornerstone OnDemand, qui a récemment acquis l’entreprise française Clustree.

Photo d’illustration © pixabay via pexels.com

