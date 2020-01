IA appliquée aux RH : Clustree se vend 18,5 M$ à Cornerstone

Clustree et ses algorithmes « Made in France » dédiés à la gestion de carrière vont être intégrés au portefeuille de solutions HCM de Cornerstone.

Clustree et ses algorithmes dédiés à la gestion de carrière passent sous pavillon américain. Cornerstone OnDemand, éditeur de solutions cloud de gestion de talents (HCM, Human capital management) basé à Santa Monica (Californie), a en effet annoncé jeudi acquérir l’entreprise technologique française pour 18,5 millions de dollars.

Fondée en 2014, Clustree a développé une plateforme d’intelligence artificielle (IA) appliquée aux ressources humaines (RH). L’outil s’appuie sur l’apprentissage automatique (machine learning) et des algorithmes conçus pour « éviter les biais », selon ses promoteurs.

La technologie permet d’identifier et prioriser des compétences, d’établir des corrélations ou encore d’obtenir des scénarios d’évolution par employé et au niveau de l’organisation, entre autres. L’offre est pensée pour s’intègrer aux systèmes d’information des ressources humaines (SIRH) existants dans de grands groupes. Carrefour, SNCF et Orange en font partie.

Autant de références clés sur le marché européen que cible Cornerstone.

Cornerstone OnDemand se renforce en Europe

Cornerstone, qui revendique plus de 3 640 clients et plus de 40 millions d’utilisateurs dans le monde, ambitionne ainsi de renforcer son positionnement sur le marché européen. « Ce rapprochement avec Clustree répond à une stratégie ambitieuse de la part de Cornerstone [pour] s’inscrire davantage sur le marché européen et dans l’écosystème Tech français », a déclaré Vincent Belliveau, directeur général EMEA de Cornerstone OnDemand.

L’intégration en cours de la technologie de Clustree au porteuille de solutions de Cornerstone sera effective dans les mois à venir. L’opération permet, selon Bénédicte de Raphélis Soissan, fondatrice et CEO de Clustree, « d’étendre le champ d’action » de l’équipe et d’intégrer sa « proposition de valeur » à « la meilleure solution de gestion des talents du marché ».

We are excited to share the news that Cornerstone has acquired @Clustree to build a leading #AI-powered skills platform for people development. Learn more: https://t.co/mGY8pLwxms #skillsgap #futureofwork pic.twitter.com/5y0QKy2Ecr — Cornerstone OnDemand (@CornerstoneInc) January 16, 2020