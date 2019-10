Migration cloud : Mover est désormais tout à Microsoft

Où sont passés les pages des prix* et des références clients ?

Mover les a toutes deux retirées de son site web après l’annonce de son acquisition par Microsoft.

Ce ne sont pas là les seuls éléments à avoir disparu : le discours aussi a changé.

L’entreprise canadienne présentait jusqu’alors son offre comme un moyen de transférer des données « depuis et vers les principaux services cloud ». « Mettez vos données où vous le voulez, quand vous en avez besoin », avançait-elle.

Désormais, il est question de migrer « vers OneDrive for Business ou SharePoint Online depuis les principaux services cloud ». La évolué elle aussi : « Migrez votre entreprise vers Office 365 sans quitter votre navigateur ».

Le service proposé par Mover fonctionne dans un navigateur. Il gère le déplacement des données, mais aussi des utilisateurs et des permissions.

On prendra garde de ne pas faire la confusion avec Movere, qui a récemment rejoint la maison Microsoft.

La migration cloud est l’une des composantes du portefeuille de cette entreprise américaine à l’origine d’outils de monitoring, de protection et d’optimisation des environnements IT.

* Le prix était de 20 $ par utilisateur, avec 20 Go inclus (puis 1 $ du Go).

