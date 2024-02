MWC 2024 : Huawei Cloud cherche à s’étendre malgré les sanctions

L’unité cloud de Huawei – la deuxième plus grande en Chine après Alibaba – parie sur les marchés étrangers, y compris l’Europe, mais aussi sur les applications d’intelligence artificielle (IA) dans le cadre de son expansion, a déclaré la société lors d’un événement dimanche avant le Mobile World Congress 2024 ( MWC) à Barcelone.

La croissance de l’activité cloud de Huawei est d’autant plus frappante que l’entreprise a été visée par plusieurs séries de sanctions américaines depuis 2019, notamment lorsque elle a été ajoutée à une liste noire commerciale.

Huawei a lancé un certain nombre de régions cloud locales ces dernières années, notamment en Irlande et en Indonésie. L’année dernière, elle a ajouté des régions en Turquie et en Arabie Saoudite, et a annoncé son intention d’en ajouter une autre en Égypte en mars.

Huawei mise toujours sur l’Europe

Lors du lancement en septembre de son centre de données à Riyad, Huawei s’est engagé à soutenir 200 000 nouveaux développeurs dans le pays et à travailler avec 1 000 partenaires locaux et 2 000 start-ups via ses services de cloud computing au cours des cinq prochaines années.

En Europe, ses partenaires cloud ont quintuplé l’année dernière et l’entreprise a déclaré qu’elle soutiendrait la croissance de 1 000 start-ups européennes grâce aux services cloud au cours des cinq prochaines années.

Huawei propose actuellement 85 zones de disponibilité dans 30 régions du monde et prévoit de lancer prochainement son premier centre de cloud computing IA à Hong Kong, ont indiqué ses dirigeants.

Un modèle d’IA générative avec Pangu

« L’IA… est en train de tout remodeler, et nous sommes à l’avant-garde », a déclaré Jacqueline Shi, présidente de Huawei Cloud global marketing and sales service. « Nous construisons une base cloud solide pour tous, pour chaque secteur, afin d’accélérer l’intelligence. »

Les efforts de Huawei en matière d’IA incluent son propre modèle d’IA générative Pangu, axé sur son utilisation par des industries spécialisées.

Le géant chinois a lancé la version 3.0 de Pangu en juillet dernier et a annoncé en août que la technologie serait intégrée dans la version 4 de HarmonyOS, le remplaçant d’Android qu’il a développé après s’être vu interdire d’utiliser la technologie et les services de Google.

L’unité smartphones de Huawei a fait son retour alors que l’entreprise s’est adaptée aux sanctions et est devenue le vendeur de smartphones le plus vendu en Chine début janvier.

, Silicon UK