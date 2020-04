Navigateurs : Edge a-t-il vraiment dépassé Firefox ?

Edge, désormais plus utilisé que Firefox ?

Les dernières statistiques mondiales de Net Applications vont dans ce sens… tout du moins en partie.

Elles créditent en l’occurrence le navigateur de Microsoft d’une part de marché supérieure sur les ordinateurs de bureau (desktop).

À fin mars, Edge en était à 7,59 % (+ 2,39 points en un an), contre 7,19 % pour son concurrent made in Mozilla (- 2,08 points).

Sur ce même intervalle d’un an, Chrome a poursuivi sa montée en puissance : + 0,62 point, à 68,50 %. Internet Explorer (- 1,05 point, à 5,6 %), Safari (- 0,07 point, à 3,62 %) et Opera (- 0,51 point, à 1,14 %) n’ont pas eu la même dynamique.

Net Applicaions dit fonder ses estimations sur un réseau de « milliers de sites web » (40 000 annoncés pendant un temps) qui enregistrent environ 100 millions de sessions par mois.

Son principal rival Statcounter a une méthodologie différente sur de nombreux points. Entre autres, la taille de l’échantillon (2 millions de sites revendiqués), la prise en compte des pages vues, le fitrage des robots et la pondération des résultats.

Chez lui, Firefox en est à 9,25 % du marché desktop. Edge, à 5,13 %, dont :

Illustration principale © Microsoft

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.