NetApp vient pêcher CloudJumper dans le vivier du VDI

NetApp vient à nouveau de piocher dans son réseau de partenaires pour alimenter sa stratégie de croissance externe.

En mars, le groupe américain avait mis la main sur Talon Software, à l’origine d’une solution logicielle qui favorise l’exploitation du stockage cloud en environnements multisites.

Il donne cette fois-ci dans la virtualisation des postes de travail, en s’offrant CloudJumper.

Ce dernier a développé une plate-forme SaaS pour la des déploiements VDI, RDS et WVD (Windows Virtual Desktop).

Il en propose deux versions : une générique (« tous clouds ») et une spécifique à Azure, autour de WVD.

NetApp a intégré cet ensemble dans une solution Virtual Desktop Service (VDS) qui repose sur ses technologies de stockage.

Il la commercialise sous sa marque, soit en tant que logiciel SaaS, soit sous en tant que plate-forme VDI managée.

On surveillera d’éventuelles jonctions avec la gamme d’infrastructures hyperconvergées HCI. NetApp les met en avant pour porter des projets de mise en œuvre de bureaux virtuels.

