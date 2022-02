Nomination : Marcus Schomakers, DSI d’Aésio mutuelle

Marcus Schomakers est nommé DSI d’Aésio mutuelle, deuxième acteur mutualiste de France, et intègre son comité de direction.

En provenance de Carrefour, Marcus Schomakers a pris son poste de DSI d’Aésio mutuelle fin janvier. Il est par ailleurs nommé au comité de direction.

Agé de 47 ans, il est ingénieur diplômé de l‘université de Siegen (Allemagne). Après avoir débuté sa carrière en 1998 chez Accenture où il exerce comme IT Consultant puis IT Manager, il rejoint le leader de la grande distribution Carrefour où il va passer plus de 17 ans.

Marcus Schomakers y a occupé plusieurs postes dont ceux de Directeur d’architectures SI du groupe, DSI, Directeur des opérations IT (Carrefour Groupe), Directeur de la gouvernance SI (Carrefour France & Groupe). Il était aussi membre du Comex de Carrefour Assurance puis de Carrefour Banque.