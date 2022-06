Noyau Linux : Rust fusionné demain (ou presque)

Lors de l’événement Open Source Summit organisé cette semaine à Austin (Texas) par la Linux Foundation, l’ingénieur Linus Torvalds est intervenu au côté de Dirk Hohndel, directeur open source de la Fondation Cardano qui supervise la plateforme blockchain éponyme.

A cette occasion, Linus Torvalds s’est exprimé sur l’évolution du projet Rust for Linux.

Lancé en 2010 par l’équipe de Mozilla Research, le langage Rust est réputé pour sa rapidité et son efficacité en matière de protection mémoire. De grands groupes, Microsoft en tête, y voient un successeur potentiel aux langages C et C++ pour leur programmation système. AWS, de son côté, utilise Rust pour certaines de ses offres, dont Lambda, EC2 et S3.

« Beaucoup de gens pensent que nous sommes un peu trop réticents au risque », a déclaré Linus Torvalds. « Pour Rust, [la question est] discutée depuis plusieurs années maintenant. On en arrive au moment où, bientôt, nous allons le fusionner dans le noyau. Peut-être avec la prochaine version. » La prise en charge de ce langage de programmation pourrait donc être effective avec la version 5.20 du noyau Linux.

La version stable actuelle du noyau est la 5.18.6, la version avancée est la v.5.19-rc3.

Changement de génération

L’écosystème s’interroge.

En avril 2021 déjà, l’informaticien américano-finlandais avait suggéré que le support de Rust pourrait être effectif dès la version 5.14 du noyau Linux. Celui-ci est développé essentiellement en langage C depuis la première version du noyau en septembre 1991.

Depuis, la prudence l’emporte chez les mainteneurs du noyau Linux.

Linus Torvalds and Dirk Hohndel sit down for a fireside chat at #OSSummit! #Linux #Cardano pic.twitter.com/sutecSMPKc — The Linux Foundation (@linuxfoundation) June 21, 2022

L’ingénieur a cependant freiné l’enthousiasme de la communauté. « Pour moi, c’est un essai, n’est-ce pas ? Nous voulons avoir la sécurité mémoire [de Rust]. Il y a donc de vraies raisons techniques pour lesquelles Rust est une bonne idée dans le noyau », a déclaré son créateur.

Il a ajouté que les déceptions sont toujours possibles.

« Nous avons essayé C++ il y a plus de 25 ans et nous l’avons [fait] pendant deux semaines, puis nous avons cessé de [le faire]. Donc, pour moi, Rust est un moyen d’essayer quelque chose de nouveau. Et espèrons que ça marche, les gens ont beaucoup travaillé dessus, alors j’espère vraiment que ça marchera parce que sinon ils seront déçus. »