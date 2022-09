Olivier Rafal – Wenvision : « Le FinOps est une approche culturelle, organisationnelle et technique »

Olivier Rafal, co-fondateur et consultant de WENVISION, explique comment la méthode Finops provoque des changements dans la gestion et le management de l’activité d’une DSI engagée dans une stratégie Cloud.

Titulaire de la certification de praticien FinOps, délivrée par la FinOps Foundation et la Linux Foundation, Olivier Rafal est Consulting Director – Strategy de WENVISION, l’activité conseil de SFEIR.

Co-auteur du livre blanc » FinOps Comment concilier innovation rapide, maîtrise des coûts et sobriété numérique. « , il détaille dans cette interview accordée à Silicon.fr la manière d’appréhender la méthode Finops dans la gestion et le management de l’activité d’une DSI engagée dans une stratégie Cloud.

Morceaux choisis :

>> Grâce au FinOps, on sait exactement quelles sont les dépenses engendrées par un besoin métier. La mécanique derrière le rideau devient compréhensible.



>> Le but du FinOps n’est pas de dépenser moins, mais de dépenser mieux. De profiter des promesses du Cloud sans se laisser déborder, en maintenant la croissance des coûts en ligne avec la croissance du chiffre d’affaires et l’objectif de rentabilité. Et en limitant son empreinte numérique à ce qui est strictement nécessaire pour se moderniser, innover et proposer des offres performantes.

>> L’objectif est de développer une compréhension de la valeur de la technologie numérique et de l’importance des choix stratégiques en termes d’informatique au sein des métiers, des départements et des équipes informatiques. Grâce à des indicateurs, des objectifs et un vocabulaire communs.

>> De nombreuses solutions outillées existent pour collecter et analyser ces données en temps réel, définir des seuils, des alertes, des autorisations, de façon à allouer des ressources financières et techniques à bon escient. Ces données et ces outils constituent les fondements d’une discipline avant tout méthodologique : le FinOps.

>> Les praticiens du FinOps s’efforcent donc de compléter les cadres de référence existants par un ensemble de bonnes pratiques spécifiques au Cloud

>> Avec un objectif qui n’est pas tant d’économiser de l’argent, mais plutôt de le dépenser à bon escient, en toute connaissance de cause : en suivant les pratiques FinOps, une DSI doit savoir si l’augmentation du coût d’une ressource correspond à un usage business qui s’accroît ou s’il s’agit d’une anomalie

>> Au-delà d’un simple instrument budgétaire, le FinOps est donc une approche à la fois culturelle, organisationnelle et technique