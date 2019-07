Open Data Initiative : Adobe, Microsoft et SAP créent leur première application

CNBC a pu assister à la première démonstration opérationnelle d’une solution de convergence entre les services d’Adobe, Microsoft et SAP. Ce rapprochement entre les trois géants avait été officialisé en septembre dernier sous le nom d’Open Data Initiative.

L’idée est de permettre aux clients de collecter des données à partir de certains de leurs produits et de les envoyer vers le cloud Microsoft Azure pour réaliser une analyse prédictive.

CNBC a pu voir une application concrète ou des données Microsoft Dynamics, Adobe Experience Platform ou C/4HANA de SAP sont envoyées en quelques minutes vers Azure Data Lake.

Les informations sont “nettoyées” afin qu’elles puissent toutes être regroupées dans un format convenu entre les trois partenaires.

L’analyse par les systèmes d’IA de Microsoft extrait ensuite des prédictions qui peuvent alors être renvoyées dans les logiciels d’entreprise respectifs de Microsoft, Adobe ou SAP.

