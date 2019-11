GitHub : Python devance Java au top des langages de programmation

GitHub a livré son classement 2019 des langages de programmation les plus populaires auprès de sa communauté mondiale de 40 millions de développeurs revendiqués*.

Cette année, C# améliore d’un rang sa présence au top des langages de programmation affichant le plus grand nombre de contributeurs via la plateforme de développement et de partage de code source. Et, pour la première fois depuis l’édition 2014 du classement, Python (2e) devance Java (3e). Quoi qu’il en soit, au sommet, Javascript domine toujours.

1. Javascript

2. Python

3. Java

4. PHP

5. C#

6. C++

7. TypeScript

8. Shell

9. C

10. Ruby

Parmi les langages de programmation qui affichent la croissance la plus rapide, nous retrouvons en 2019 Dart et Rust. HCL, Kotlin et Typescript, le langage open source développé et maintenu par Microsoft (qui a racheté GitHub en 2018), arrivent ensuite.

GitHub constate également l’extension de la communauté de contributeurs de TensorFlow, (le framework d’apprentissage machine (ML) rendu open source par Google).

Autre enseignement du rapport* : la progression de l’utilisation de Jupyter Notebook. Une application web open source conçue pour développer des logiciels, normes et services « ouverts » via différents langages de programmation.

