Open Source : la Fondation Linux veut normaliser l’accès aux DPU

L’effort porte sur la standardisation de la pile logicielle prenant en charge les processeurs de traitement des données (DPU) et des infrastructures (UI).

La Fondation Linux a lancé le projet Open Programmable Infrastructure (OPI).

L’effort porte sur la standardisation de la pile logicielle (stack) prenant en charge les processeurs de traitement des données (DPU) et des infrastructures (UIP)* de nouvelle génération.

Un kit de développement (IPDK), sous-proje OPI, est notamment proposé.

Le projet OPI vise à développer et promouvoir un écosystème d’applications tirant parti de projets open source existants, tels que DPDK, SPDK, OVS et P4.

Les fabricants de puces, d’équipements réseau, de serveurs, de baies de stockage, éditeurs de logiciels et associations d’utilisateurs sont appelés à rejoindre le mouvement.

A s frameworks et architectures « agnostiques /sub>

– Définir des frameworks et architectures « agnostiques » par rapport au fournisseur pour les piles logicielles basées sur DPU et IPU applicables à différentes solutions matérielles :

– Activer un écosystème d’applications open source,

– Intégrer aux projets existants alignés sur la même vision que le noyau Linux

– Créer de nouvelles API pour l’interaction avec les éléments de l’écosystème DPU et IP

Dell Technologies,

Dell Technologies, F5, Intel, Keysight Technologies, Marvell,Nvidia ou encore Red Hat ont rejoint l’initiative.