Open Source : Smile s’offre Adyax et ses experts Drupal

Le rapprochement de Smile et Adyax étend les prestations proposées par le nouvel ensemble français de l’expertise Drupal à l’infogérance IT.

Smile, spécialiste français de l’intégration et de l’infogérance de solutions open source, a confirmé mardi 11 septembre le rachat de l’agence numérique parisienne Adyax.

Fondée en 2008, l’entreprise travaille avec près de 350 professionnels et spécialistes du système open source de gestion de contenu Drupal. Elle propose des prestations de conseil, développement web et applicatif, intégration et assistance centrées sur le CMS.

Adyax compte parmi ses référence clients LVMH, Disney, Ipsos, Saint-Gobain et Le Monde.

Son rapprochement avec Smile et les synergies dégagées doivent permettre au nouvel ensemble de renforcer les prestations proposées aux clients.

À terme, les quatre métiers du groupe Smile seront enrichis :

– numérique/e-business ;

– applications métiers ;

– embarqué/IoT ;

– infrastructure.

Doubler le chiffre d’affaires

Depuis son passage sous le contrôle du fonds Eurazeo PME, en mai 2017, Smile réalise avec le rachat d’Adyax une deuxième acquisition « significative », après celle de l’agence suisse Virtua. Mais les montants de ces opérations restent confidentiels.

En 2017, Smile a réalisé un chiffre d’affaires de 84 millions d’euros et Adyax de 13 millions. L’ensemble issu de leur rapprochement emploie près de 1700 personnes. Le groupe ambitionne d’atteindre les 115 millions d’euros cette année. Et de devenir, d’ici trois ans, le chef de file de la prestation numérique en Europe avec 200 millions d’euros de revenus.

L’opération s’inscrit dans le plan de croissance Open Arrow 2021 de Smile.

(crédit photo : nodespt on Visualhunt / CC BY)