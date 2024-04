OpenAI licencie deux chercheurs suite à des fuites d’informations

OpenAI a licencié deux chercheurs pour avoir prétendument divulgué des informations, selon The Information.

Les limogeages signalés de Leopold Aschenbrenner et Pavel Izmailov sont l’un des premiers changements de personnel connus depuis que le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, a repris son siège au conseil d’administration en mars après sa brève éviction en novembre dernier.

On ne sait pas exactement quelles informations les deux hommes étaient accusés d’avoir divulguées. Les licenciements font suite à une enquête interne, a indiqué The Information.

Leopold Aschenbrenner faisait partie de l’équipe de « superalignement d’OpenAI » chargée de veiller à ce que ses recherches ne créent pas par inadvertance une intelligence générale artificielle « superintelligente ».

L’équipe a rapporté ses premiers résultats en décembre dernier, dans un article décrivant une méthode qui pourrait permettre aux humains de superviser des machines superintelligentes.

Leopold Aschenbrenner était également un allié du scientifique en chef d’OpenAI, Ilya Sutskever, qui aurait joué un rôle clé dans la tentative de forcer Altman à quitter l’entreprise, mais qui aurait ensuite soutenu le retour d’Altman.

Une équipe « superalignement d’OpenAI »

Pavel Izmailov avait également passé du temps dans l’équipe de superalignement avant de se consacrer au raisonnement.

Le limogeage d’Altman l’année dernière, a mis en lumière le fonctionnement interne complexe d’une entreprise qui a déclenché une ruée vers l’or des investissements massifs dans l’IA générative lorsqu’elle a lancé ChatGPT fin 2022.

Fondée en 2015 en tant qu’organisation de recherche à but non lucratif, OpenAI a ensuite ouvert une filiale à but lucratif, dirigée par Altman, qui reste sous le contrôle du conseil d’administration à but non lucratif.

La filiale à but lucratif a depuis recueilli des milliards d’investissements de la part de Microsoft dans le cadre d’une relation commerciale étroite, mais Microsoft n’a pas directement son mot à dire dans la gouvernance de l’entreprise, bien qu’elle ait obtenu un rôle d’observateur sans droit de vote chez OpenAI après le licenciement et le retour d’Altman. .

Elon Musk, qui a cofondé OpenAI mais a ensuite quitté l’entreprise, a poursuivi le mois dernier l’entreprise pour rupture de contrat, alléguant qu’elle s’était trop éloignée de ses racines à but non lucratif.

OpenAI a déclaré que Musk connaissait et soutenait les initiatives à but lucratif de l’entreprise et a noté que Musk est un concurrent direct via sa start-up xAI.

