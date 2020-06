OpenAI passe du modèle non lucratif à la phase commerciale

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

OpenAI a désormais une offre commerciale.

Initialement sans but lucratif, l’organisation cofondée par Elon Musk et Sam Altman avait changé de cap l’an dernier.

Au nom du financement de ses travaux*, elle avait créé une entité « à but lucratif limité » : OpenAI LP.

Pour tirer des revenus de ses modèles IA, elle a décidé d’y ouvrir l’accès à travers une API.

L’accès est gratuit pour deux mois dans le cadre d’une bêta privée. Le temps notamment de fixer les prix.

L’API permet d’effectuer un large éventail de tâches de traitement du langage : recherche sémantique, résumé, analyse de sentiment, traduction, génération de dialogue… Le tout avec de meilleures performances en anglais.

OpenAI justifie ainsi son choix du modèle API :

Approprié pour dégager des revenus

Économique par rapport aux coûts d’implémentation des modèles IA sous-jacents

Mieux adapté pour répondre aux usages abusifs

OpenAI : une approche généraliste

L’usage responsable des algorithmes est l’un des axes du programme académique lancé en parallèle de l’offre commerciale. Autres lignes directrices :

Équité et représentation

Robustesse face aux « perturbations » du langage (capacité à traiter une même idée formulée de plusieurs manières, à gérer différents usages de l’orthotypographie…)

Exploration d’usages « en puissance » (sens commun, raisonnement pragmatique…)

Croisements avec d’autres disciplines (philosophie, sciences cognitives, sociolinguistique…)

Sur la question des coûts d’implémentation, le modèle GPT-3 (générateur de texte) donne un ordre de grandeur.

Reflet de la stratégie d’OpenAI, il entre dans la catégorie des modèles « généralistes ». On l’entraîne en l’occurrence avec de grands volumes de données non étiquetées, puis on l’adapte à la résolution de problèmes spécifiques.

Il utilise 175 milliards de paramètres, contre 1,6 milliard pour son prédécesseur GPT-2.

Reading the OpenAI GPT-3 paper. Impressive performance on many few-shot language tasks. The cost to train this 175 billion parameter language model appears to be staggering: Nearly $12 million dollars in compute based on public cloud GPU/TPU cost models (200x the price of GPT-2) pic.twitter.com/5ztr4cMm3L — Elliot Turner (@eturner303) May 29, 2020

Parmi ses utilisateurs référents, OpenAI liste MessageBird, Quizlet et reddit.

Le premier a fait le pont avec des chatbots pour le service client. Le deuxième a recours à l’IA pour proposer des exemples de phrases à partir de mots de vocabulaire. Le troisième en explore les capacités dans la modération de contenus.

* Et notamment les ressources de calcul, que Microsoft fournit sur l’infrastructure Azure.

Illustration principale : Chris P – Shutterstock