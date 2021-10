OpenVSCode Server se dresse face à GitHub Codespaces

Face à GitHub Codespaces, Gitpod ouvre son implémentation serveur de VS Code.

Un autre fork de VS Code ? Oui, mais optimisé pour fonctionner en mode cloud. C’est la promesse d’OpenVSCode Server. Derrière ce projet que porte Gitpod, il y a d’importants sponsors. Parmi eux, SAP, SUSE, Uber, VMware… et GitLab. Celui-ci a tout intérêt à accompagner l’initiative, dont la cible – non dissimulée – n’est autre que GitHub Codespaces.

L’idée n’est pas de modifier VS Code en profondeur. Simplement de fournir le « strict minimum » d’adaptations nécessaires pour en faire un IDE web. Et donc, jouer l’alternative à GitHub Codespaces, dont Microsoft n’a pas ouvert l’implémentation côté serveur.

Avec OpenVSCode Server, Gitpod ouvre en fait la technologie qui sous-tend son offre actuelle, concurrente de GitHub Codespaces*. Mais uniquement sur la partie IDE.

Le projet implique peu de modifications côté client, sinon pour quelques appels RPC. L’essentiel des changements sur VS Code résident côté serveur. Avec un recours fréquent à l’injection de dépendances.

Deux solutions pour installer OpenVSCode Server : un tarball et une image Docker. Gitpod a publié des guides pour le déploiement chez quelques fournisseurs cloud.

* Une offre basée depuis peu (avril 2021) sur VS Code. Auparavant, Gitpod utilisait Eclipse Theia.

Photo d’illustration © BillionPhotos.com