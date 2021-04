OVHcloud : ce qui coince encore à Strasbourg

Entre Octave Klaba et OVHcloud, les communications se croisent… et ne se ressemblent pas toujours. Les messages que le premier poste sur ses réseaux sociaux – essentiellement Twitter – sont parfois contredits à quelques heures d’intervalle par les mises à jour que l’hébergeur effectue sur son ticket de suivi de l’incident.

Ce fut, par exemple, le cas à propos des derniers serveurs à remettre en fonction dans le datacenter SBG3. Samedi matin, Octave Klaba avait annoncé la finalisation du nettoyage pour mardi 30 mars. Dans la soirée, OVHcloud avait mis à jour son ticket pour indiquer l’échéance du… mercredi 31 mars.

Pour SBG4, la situation est plus claire : l’ensemble des serveurs sont repartis, depuis vendredi. Au contraire, elle reste floue pour deux éléments en particulier. D’un côté, le redémarrage des serveurs qui se trouvaient dans SBG1. De l’autre, celui des services PCS (stockage objet). Le doute ne réside pas tant dans la capacité à récupérer les uns et les autres que dans le délai qui sera nécessaire.

Pour PCS, cela fait plusieurs fois que la date est repoussée. En partie pour des problèmes de remise en baie. La voilà désormais fixée au mardi 30 mars pour un accès en lecture. Le même jour, les clients devraient pouvoir accéder à l’ensemble des backups VPS récupérables. Ainsi qu’à une partie des backups PCI (le reste serait disponible mercredi 31 mars).

when is that? that is the question.. we had a full team ready for sunday based on your yesterday post saying friday night/saturday RO … but seems you have not started these 3 copies you 'were doing yesterday'..

Concernant les reliquats de SBG1, la situation est la suivante :

Au dernier pointage, 84 % des VPS de SBG3 sont de retour ; et 80 % des dédiés. L’offre Hosted Private Cloud se rétablit plus doucement. Amorcé le 25 mars, le redémarrage est complexe. Pour chaque client, il faut assembler des services répartis sur trois étages, entre une centaine de baies, dont certaines en cours de nettoyage. La partie datastore fait par ailleurs l’objet d’un avertissement, au 4e étage de SBG3.

SBG3/Floor 5 is a new floor with only new servers ready for a launch of new product we planned in .. 10 days. We’ve been working on for 18 months and now all has to be cleaned up

But first we focus on all cust’s services to make them UP.

We are on it !

