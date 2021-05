OVHcloud promet la redondance pour éviter un « Strasbourg bis »

La redondance pour tous ? C’est vers là que veut aller OVHcloud. L’hébergeur entend généraliser le modèle de réplication entre trois datacenters. Il compte ouvrir sa première région de ce type dans la couronne parisienne.

POC: test of new design for DC «hyper resilient» for Backup pic.twitter.com/LMvtUYPZMj

— Octave Klaba (@olesovhcom) May 3, 2021