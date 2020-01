OVHcloud lance d’autres serveurs Game pour joueurs et éditeurs vidéo

Les serveurs dédiés Game-1, 2 et 3 d’OVHcloud sont équipés de puces AMD Ryzen 3000. Joueurs, éditeurs vidéo et revendeurs sont ciblés.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

OVHcloud (ex-OVH) qui annonçait en octobre dernier travailler au renforcement de son offre bare metal, a officialisé mardi le lancement de nouveaux serveurs dédiés Game.

Les serveurs Game-1, 2 et 3 sont équipés de processeurs AMD Ryzen 3000 (AMD avait révisé en septembre 2019 le comportement des fréquences Boost de ses nouvelles puces).

Les passionnés et les professionnels du marché du jeu vidéo sont ciblés.

Voici l’offre plus en détail :

Game-1, 2 et 3

– Game-1 > L’offre est d’ores et déjà disponible dans des datacenters d’OVHcloud en Amérique du Nord et en Europe, dont Strasbourg et Gravelines en France.

Prix : 85,49 € HT/mois (avec engagement de 12 mois, d’autres formules existent)

CPU : AMD Ryzen 5 3600X 6 cores / 12 threads – 3,8GHz / 4,4GHz

Réseau public : 1 Gbit/s

Mémoire : 32 Go DDR4 ECC (ou 64Go DDR4 ECC 2666MHz pour +14,25 €)

Disques : 2×500 Go SSD NVMe (à partir de)

– Game-2 > Le produit est déjà installé en France et aux États-Unis. Il le sera aussi dans le courant de l’année dans d’autres datacenters d’OVHcloud en Europe et au Canada.

Prix : 123,49 € HT/mois (pour l’offre avec engagement de 12 mois)

CPU : AMD Ryzen 7 3800X 8 cores / 16 threads – 3,9GHz / 4,5GHz

Réseau public : 1 Gbit/s

Mémoire : 64 (ou 128) Go DDR4 ECC

Disques : 2×960 Go SSD NVMe (à partir de)

– Game-3 > L’offre est en cours de déploiement.

Les serveurs Game-3 seront équipés de processeurs AMD Ryzen 9. L’offre, dont les tarifs restent à préciser, sera disponible « à partir de février 2020 » depuis les centres de données d’OVHcloud en France, a déclaré le fournisseur roubaisien dans un communiqué.

Sur l’ensemble de la gamme, la protection anti-DDoS est incluse.

Pour qui ?

Les serveurs Game-1 ciblent les joueurs et les technophiles qui souhaitent héberger des jeux en ligne en s’appuyant sur le savoir-faire d’OVHcloud.

Les serveurs Game-2 et 3 s’adressent aux éditeurs et aux revendeurs qui veulent « héberger plusieurs parties de jeux en ligne sur la même machine ». Ils intéressent, plus largement, les professionnels du traitement vidéo et des métiers créatifs du numérique.