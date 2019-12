Paris Open Source Summit : qui sont les 5 « acteurs du libre » primés ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Lors du Paris Open Source Summit, les prix 2019 des « acteurs du libre » ont été remis par le CNLL (Union des entreprises du logiciel libre et du numérique ouvert), en partenariat avec la communauté OW2 et l’Adullact.

Ces prix récompensent dans 5 catégories des personnalités, des projets et des organisations qui contribuent au développement du logiciel libre et de l’écosystème open source en France et à l’international.

A l’issue du vote du jury composé de membres « emblématiques » de l’écosystème open source*, les 5 lauréats suivant ont été récompensés :

ICIJ – prix du meilleur projet open source

Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) à l’initiative d’enquêtes comme les Panama Papers et les Paradise Papers. L’ICIJ a reçu le prix du meilleur projet open source pour DataShare. La plateforme permet aux journalistes d’explorer, analyser et partager des informations contenues dans leurs fichiers respectifs, aux formats variés et dans des volumes importants, tout en garantissant la confidentialité des traitements, selon les promoteurs du projet.

« Datashare intègre une technologie d’extraction (ICIJ/extract) qui extrait du texte lisible par machine de fichiers (à l’aide d’Apache Tika), applique aux images la reconnaissance optique de caractères (OCR Tesseract), puis ajoute des informations dans un moteur de recherche (Elasticsearch) », expliquait dans un billet de blog l’ICIJ lors du lancement du projet. Datashare permet d’obtenir et d’extraire automatiquement des informations de ces fichiers dans différentes langues (anglais, espagnol, français, allemand…) « en s’appuyant sur des logiciels open source, dont Stanford CoreNLP, MIT Information Extraction, Apache OpenNLP, IXA pipes et Gate. »

Linuxfr.org – prix pour un numérique ouvert

L’association Linuxfr.org a obtenu le prix pour un numérique ouvert et éthique. Le sésame vient récompenser un engagement de 20 ans, à ce jour, dans l’écosystème.

Axiom-Team – prix de l’innovation open source

Le prix de l’innovation open source est revenu au collectif pour la promotion de la monnaie la monnaie libre June – Ğ1, Axiom-Team. Le collectif a été salué pour l’innovation « éthique et écologique » de son projet et pour son soutien à l’équipe de développeurs du logiciel Duniter et de son écosystème, moteurs de cette monnaie libre.

Commerce électronique et transport

Prestashop – prix du développement international

L’équipe de la solution e-commerce Prestashop basée sur des technologies open source a reçu le prix du développement international. La société revendique plus de 300 000 boutiques en ligne reposant sur sa solution et une communauté active de 1 million de personnes.

Groupe SNCF – prix de la meilleure stratégie open source

Le Groupe SNCF, enfin, remporte le prix de la meilleure stratégie open source « pour ses efforts globaux et son implication dans le logiciel libre et la construction de communs ». Cet engagement se retrouve dans plusieurs initiatives du groupe et de filiales, dont : e.Voyageurs (projet Tock), Kisio Digital (Navitia.io) ou encore des groupes de travail inter-entreprises (associations TOSIT et PostgreSQLfr).

*Les organisations représentées dans le jury incluent : l’Adullact, Pole Aquinetic, Alter way, OW2, Xwiki, Sensiolabs, Makina-Corpus, France Labs et l’Université Umons (Belgique).

(crédit photo de une @OSS_Paris)