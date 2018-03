ADEO Services confie à Esker la dématérialisation de ses factures fournisseurs





Lyon, le 05 février 2018 –

ADEO Services

, société de services des enseignes du Groupe ADEO (Leroy Merlin, Weldom, Bricoman, Zodio.) a fait le choix d'

Esker

pour dématérialiser ses 25 000 factures fournisseurs frais généraux annuelles. Entièrement intégrée à l'ERP Oracle, la solution Esker a permis à ADEO Services de faire face au fort développement du groupe tout en rationalisant le traitement de son flux de factures de frais généraux.





Pour un groupe en forte croissance tel qu'ADEO, il devenait de plus en plus complexe de gérer manuellement le traitement de 25 000 factures de frais généraux annuelles. ADEO Services, qui regroupe les services IT – centrale d'achat – services internes, a donc fait le choix de la dématérialisation avec la solution Esker, pour l'accompagner dans la transformation digitale de ses services.

"Au fil des ans, la gestion de nos factures fournisseurs était devenue de plus en plus lourde. Nous avions peu de visibilité sur les factures une fois qu'elles passaient les portes de notre entreprise et les délais de paiement étaient difficilement respectés. Esker nous a permis de structurer notre service en mettant en place de bonnes pratiques comptables qui pourront être partagées avec les autres entités du groupe." Hervé Bigo, Chef de projets financiers ADEO Services.

Auparavant, entre la validation de l'approbateur et du contrôle de gestion et la saisie de la facture dans Oracle, un certain délai pouvait s'écouler. Le processus souffrait également de nombreux problèmes de traçabilité, de pertes de factures et de paiements en retard.

Une solution gagnant-gagnant

Choisie pour son ergonomie, sa rapidité de mise en oeuvre et sa capacité à intégrer de nouvelles entités de la société à moyen terme, ESKER est un gage de performance et de qualité pour ADEO Services.





Implémentée fin 2016 en quelques mois seulement, la solution de dématérialisation a rapidement offert à ADEO Services et ses 2 000 fournisseurs frais généraux de nombreux avantages :

Un traitement plus rapide des factures fournisseurs en supprimant le tri et la gestion manuelle,

Une traçabilité accrue tout au long du processus de comptabilisation et de validation,

Une meilleure visibilité grâce aux tableaux de bord personnalisables qui permettent de connaître en temps réel le nombre de factures traité et en attente, le délai moyen de traitement par fournisseur, .

Suivi de trésorerie plus précise : les factures étant désormais comptabilisées et suivies dès leur réception,

Une amélioration de la relation fournisseurs grâce au règlement des factures en temps et en heure, et à la résolution rapide des litiges.

De plus, grâce à l'application mobile, les valideurs ont la possibilité de visionner, valider et traiter leurs factures directement sur leur smartphone 24h/24 et 7j/7.

"Grâce à Esker et à sa solution de dématérialisation des factures fournisseurs, le papier est aujourd'hui supprimé en grande partie. De plus, la facture est désormais tracée et comptabilisée dès son arrivée dans la société, et non plus après validation comme c'était le cas auparavant." Hervé Bigo.





D'ici la fin de l'année, ADEO Services souhaite éliminer définitivement le papier de son processus et intégrer, à terme, les factures de certaines enseignes Françaises du groupe, à savoir un total de plus de 50 000 factures annuelles.

À propos d'

ADEO



ADEO est un réseau de magasins et de franchisés dans les secteurs du bricolage, de l'outillage et de la décoration tels que Leroy Merlin, Bricoman, Weldom, Zodio, Alice Délice .

Avec 100 000 collaborateurs, 34 entreprises autonomes présentes dans 12 pays et dédiées à 16 enseignes, ADEO a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 19,1 milliards d'euros et une croissance de 8,5%.

ADEO est aujourd'hui reconnu comme le premier acteur français sur le marché national et le N°3 sur le marché international.

À propos d'

Esker



Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser leurs processus de gestion afin d'en améliorer l'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients, recouvrement).

Avec un chiffre d'affaires de 76,1 millions d'euros en 2017, dont 85% issus de ses solutions Cloud, Esker se classe au 17ème rang des éditeurs de logiciels français (Truffle 100 France 2017) et au 5ème rang des éditeurs horizontaux (Top 250 EY 2017). Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61% de son chiffre d'affaires à l'international, dont 42% aux Etats-Unis.

Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).



