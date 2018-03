USERCUBE s’affirme sur le marché de la gestion et de la gouvernance des identités et des droits d’accès au SI (IGA).

L'IGA (Identity Governance and Administration) consiste à gérer les identités numériques et les accès aux applications informatiques et à savoir à tout moment qui accède à quelles applications, si ces accès sont légitimes et qui les a validés. USERCUBE, éditeur français de solutions IGA en SaaS et « On Premise », annonce une année 2017 record avec

USERCUBE, éditeur français de solutions IGA en SaaS et « On Premise », annonce une année 2017 record avec plus de 70 % de croissance de son volume d'activité, une montée en gamme de ses clients (grands comptes du CAC 40 et clients gouvernementaux) et un chiffre d'affaires en très forte progression en France et à l'international.

En 2017, USERCUBE franchit une nouvelle étape grâce à une reconnaissance massive du marché pour sa technologie de nouvelle génération qui a profondément fait évoluer le secteur de la gestion des accès et des identités numériques.

Concrètement, après avoir investi des ressources très importantes pour proposer une offre aisément déployable par rapport aux traditionnelles solutions du marché en SaaS sur MS-Azure ou en mode « on premise », USERCUBE a pu signer un grand nombre de nouveaux contrats en 2017 en France et à l'international dont plusieurs dépassent le million d'euros. Cette forte poussée des activités de USERCUBE est un signal fort sur le marché et le positionne désormais comme la référence des éditeurs évoluant dans le secteur de l'IAM-IAG en France.

Fort de ces éléments, USERCUBE annonce une nouvelle vague d'investissements massifs pour innover toujours plus et confirmer son rôle de précurseur. Ces investissements réalisés intégralement en autofinancement ont pour objectif de :





– Faire évoluer l'offre actuelle pour faciliter encore plus le déploiement de la solution et la prise en main par les utilisateurs finaux ;





– Lancer de nouvelles solutions en particulier dans le domaine des services managés en exploitant le potentiel de la business intelligence et de l'intelligence artificielle ;





– Développer la marque employeur et recruter plus de 40 nouveaux collaborateurs ;





– Se développer à l'international.

Christophe Grangeon, Directeur Général de USERCUBE « En seulement quelques années, nous avons réussi à révolutionner un secteur où quelques acteurs historiques se partageaient le marché dans une logique de rente au détriment des clients. En nous affranchissant des schémas dépassés associant éditeurs, consultants et intégrateurs pour porter les projets dans leur intégralité, nous avons fait bouger les lignes. Cela s'est traduit par la mise en production de projets de très grande envergure pour des clients grands comptes qui ont pu accéder à une infrastructure IAM-IAG opérationnelle en quelques mois. Cette caractéristique est particulièrement pertinente sur un marché où les temps de mise en production s'évaluaient en années. Nous continuons à innover en proposant une gamme de services managés avec une très forte valeur d'utilité perçue, facilement déployable et accélérant la mise en conformité avec les diverses réglementations (LPM, RGDP, ACPR.). »



