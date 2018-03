Neopost obtient la certification « Gold » d’Ecovadis en matière de Développement Durable

NEOPOST OBTIENT LA CERTIFICATION « GOLD » D'ECOVADIS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE Neopost se situe parmi les 2% des entreprises les plus avancées en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise Paris, le 6 mars 2018 Neopost obtient la certification « Gold » décernée par EcoVadis pour son engagement et sa performance en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise

NEOPOST OBTIENT LA CERTIFICATION « GOLD » D'ECOVADIS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Neopost se situe parmi les 2% des entreprises les plus avancées en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise

Paris, le 6 mars 2018

Neopost obtient la certification « Gold » décernée par EcoVadis pour son engagement et sa performance en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE).

L'agence de notation EcoVadis certifie l'engagement en matière de développement durable des entreprises, spécialisée dans l'évaluation des fournisseurs pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Sa méthodologie de notation s'appuie sur les standards internationaux du développement durable, tels que le Global Reporting Initiative (GRI), le Pacte Global des Nations Unies et la norme ISO 26000. Elle repose sur 21 indicateurs répartis sur les 4 domaines suivants : Environnement, Politique sociale et conditions de travail, Éthique des affaires et Chaîne d'approvisionnement responsable.

L'évaluation des initiatives déployées par Neopost a permis au Groupe d'obtenir en janvier dernier une note globale de 67/100, soit une progression de 10 points par rapport à 2015. Cette note lui accorde la certification « Gold » et le place parmi les 2% des fournisseurs reconnus par EcoVadis comme étant les plus avancés et les plus engagés en faveur du développement durable, tous secteurs confondus.

Thierry Le Jaoudour, Directeur Technologie & Innovation, en charge de la RSE du Groupe déclare :

« Nous sommes fiers d'avoir obtenu le niveau « Gold » d'EcoVadis. Cette notation démontre l'importance que nous attachons à la RSE et confirme le bien fondé des actions entreprises par Neopost. En 2018, nous allons poursuivre nos efforts notamment sur notre chaîne d'approvisionnement, notre politique d'économie circulaire à travers le remanufacturing de nos produits, tout en renforçant notre engagement envers les équipes. Nous allons également finaliser une analyse de matérialité qui porte sur les enjeux les plus importants pour le Groupe en lien avec sa transformation digitale ».

Pour en savoir plus sur la politique RSE de Neopost, consultez son site institutionnel :





www.neopost-group.com

, ainsi que le document de référence 2016.





A PROPOS DE NEOPOST





NEOPOST

est un leader mondial des solutions pour la communication digitale, la gestion des flux logistiques et le traitement du courrier. Sa vocation est d'aider les entreprises à améliorer la façon dont elles gèrent les interactions avec leurs clients et partenaires. Neopost fournit les solutions les plus avancées en matière de traitement du courrier physique (systèmes d'affranchissement et de mise sous pli), de gestion de la communication digitale (logiciels de

Customer Communications Management

et de

Data Quality

) et d'optimisation des processus pour la chaîne logistique et le e-commerce (de la prise de commande jusqu'à la livraison, y compris les services de traçabilité associés).





Implanté directement dans 29 pays, avec près de 6 000 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2016 un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros. Ses produits et services sont distribués dans plus de 90 pays.





Neopost est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris et fait partie notamment du SBF 120.

* A propos d'EcoVadis :

EcoVadis rassemble près de 40.000 abonnés dans 120 pays et 150 secteurs d'activité différents.





Pour en savoir plus :

www.ecovadis.com

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :

Gaële Le Men, Neopost FTI Consulting Directrice de la Communication





Financière et Externe Christina Zinck





Caroline Guilhaume Tel : +33 (0)1 45 36 31 39 Tel : +33 (0)1 47 03 68 17 e-mail :

g.le-men@neopost.com e-mail :

neopost@fticonsulting.com

Ou consulter notre site Internet :

www.neopost-group.com



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: NEOPOST via GlobeNewswire





HUG#2174071