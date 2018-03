Novadial recrute et déménage pour soutenir sa croissance

Le groupe Novadial, expert en Transformation Digitale et spécialiste de la Relation Client, poursuit sa dynamique de croissance et annonce l'ouverture de postes en 2018. Ces opportunités sont ouvertes au sein de son nouveau siège social sur Toulouse et de son agence parisienne. En 2017, Novadial a une nouvelle fois connu un développement soutenu sur

Le groupe Novadial, expert en Transformation Digitale et spécialiste de la Relation Client, poursuit sa dynamique de croissance et annonce l'ouverture de postes en 2018. Ces opportunités sont ouvertes au sein de son nouveau siège social sur Toulouse et de son agence parisienne.

En 2017, Novadial a une nouvelle fois connu un développement soutenu sur ses deux domaines d'expertise (Consulting et Solutions relation client) en accompagnant ses clients historiques et de nouveaux entrants dans leurs différents projets. Cela s'est traduit pragmatiquement par une hausse de plus de 11% de son chiffre d'affaires qui s'élève à plus de 4 000 000 d' euros.

C'est dans ce contexte que le groupe Novadial a intégré depuis le début de l'année son nouveau siège social sur Toulouse afin d'accueillir ses futurs talents et leur proposer un cadre de travail unique. En effet, pensés et créés avec les collaborateurs à l'image d'un véritable Lab, ces locaux ont pour vocation de permettre à chacun d'évoluer dans les meilleures conditions et de favoriser le travail collaboratif. Ce nouveau Lab sera aussi une vitrine du savoir-faire de Novadial qui pourra y accueillir ses clients et partenaires pour travailler avec eux sur leurs différents projets.

Présentation des postes ouverts :

– Consultants





– Chefs de projet Contact Center





– Chefs de projet Marketing Digital





– Développeurs web

Stéphane CALZADO, Président de Novadial Group « Nous connaissons une croissance régulière de nos résultats chaque année qui nous amène à faire évoluer notre organisation et à étoffer nos équipes. L'intégration de notre nouveau Lab est un tournant pour Novadial et va nous permettre de renforcer notre attractivité vis-à-vis de nos candidats et de nos clients. 2018 se positionne donc comme une année stratégique pour Novadial et marque une étape-clé dans notre histoire. Plus que jamais, nous nous positionnons en partenaire stratégique pour les entreprises qui souhaitent moderniser leur relation client et mener à bien leur transformation digitale. »



