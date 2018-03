Wraptor annonce la nouvelle version de sa solution Jeebop Identity Manager (JIM)

Wraptor, éditeur de solutions dédiées aux professionnels de santé, présente la version 2018 de sa solution Jeebop Identity Manager (JIM) pour l'identitovigilance.

JIM assure la gestion centralisée des identités au sein d'un ou plusieurs établissements, ou au niveau d'un GHT (Groupement Hospitalier Territorial). Sans une gestion de l'identité très automatisée, agile et sécurisée, les établissements de santé ne peuvent pas faire face à la volumétrie générée par de l'information toujours plus complexe, précieuse et sensible liée à l'identité du patient. JIM aide les établissements en détectant et en évitant les doublons d'identités, et en permettant le partage des identités en toute sécurité à l'ensemble des applications du SIH.

Cette nouvelle version intègre des nouveautés de différentes natures comme des interfaces utilisateurs plus conviviales, de nouveaux connecteurs pour plus d'interopérabilité ou encore une meilleure gestion des séjours patients inter établissements. À noter également au niveau technique que dans le cas de plusieurs établissements participant à un GHT, la gestion peut se faire au choix au sein d'un serveur unique ou répartie. Cette nouvelle version 2018 permet enfin de se conformer aux recommandations du plan Hôpital numérique au travers des indicateurs P1.1 et P1.2.

Quelques bénéfices de l'offre JIM 2018 :

– Gestion complète des identités : création, modification, recherche, rapprochement et partage possible sur plusieurs serveurs





– Confidentialité des données, authentification par carte CPS, ainsi que traçabilité totale de toutes les manipulations





– Amélioration de la sécurité des soins par l'identification unique du patient





– Augmentation de la qualité de service grâce à l'identitovigilance





– Conformité aux normes en vigueur (profils IHE PIX, PDQ)

Patrick DESOT, Président de Wraptor « Notre application JIM apporte encore plus de confort d'utilisation et d'interopérabilité et permet aux établissements de santé de renforcer leur qualité de service grâce à l'identitovigilance. Depuis dix ans, notre solution se positionne comme une brique stratégique de nombreux SIH. La version 2018 va fortement accélérer cette tendance et nous permettre d'accompagner au mieux nos clients dans leurs projets tout en se conformant aux recommandations du plan Hôpital numérique. »



