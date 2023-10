Procès Google : Satya Nadella, CEO de Microsoft, va témoigner

Le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, doit témoigner Lundi 9 octobre dans le procès antitrust du ministère américain de la Justice (DoJ) contre Google, alors que cette affaire historique se poursuit.

Le gouvernement interrogera probablement Satya Nadella sur les obstacles rencontrés par Microsoft pour gagner des utilisateurs pour son navigateur Edge et son moteur de recherche Bing face à la domination de Google.

Le DoJ a fait valoir que Google maintenait illégalement son monopole de recherche en payant 10 milliards $ par an à des fabricants de smartphones concurrents tels qu’Apple et à des opérateurs de téléphonie mobile tels qu’AT&T pour continuer à faire de son moteur de recherche l’option par défaut sur les appareils mobiles et les navigateurs Web. .

Les pressions de Google contre Microsoft

Les procureurs utilisent les témoignages de Satya Nadella et d’autres dirigeants de Microsoft pour étayer leur argument selon lequel même une entreprise disposant des ressources de Microsoft n’était pas en mesure de contester la domination de Google dans les recherches.

La semaine dernière, Jonathan Tinter, responsable du développement commercial de Microsoft, a déclaré que Microsoft n’était pas en mesure de parvenir à un accord pour installer Bing sur les appareils Apple, bien qu’il offre des conditions bien meilleures que celles de Google et qu’il soit prêt à perdre plusieurs milliards $ dans cet accord.

Tinter a également témoigné que Microsoft était obligé d’utiliser la recherche Google par défaut sur son propre smartphone Microsoft Duo afin d’obtenir une licence pour le système d’exploitation mobile Android et qu’il était limité dans l’utilisation de Bing sur ces appareils.

Lors du procès, Google fait valoir que son succès n’est pas dû à ses pratiques commerciales mais à la qualité de ses produits.

Face à face entre Satya Nadella et Sundar Pichai

Satya Nadella a personnellement participé aux discussions sur certaines de ces questions avec le directeur général de Google, Sundar Pichai, et les questions des procureurs porteront probablement sur ces sujets.

Satya Nadella a également joué un rôle déterminant dans le développement de Bing, qui a gagné en part de marché sur les ordinateurs de bureau grâce à son intégration avec les navigateurs Internet Explorer et Edge, mais a eu moins de succès sur les appareils mobiles.

Le patron de Microsoft a pris ses fonctions en 2014, plus d’une décennie après le propre procès antitrust de Microsoft, qui a débuté en 1998 et s’est soldé par un règlement en 2001.

Ce procès a contraint Microsoft à mettre fin à certaines pratiques commerciales et a ouvert la voie au succès de Google, fondé en 1998.

Les deux sociétés restent des concurrents directs dans des domaines tels que le cloud computing et, plus récemment, l’intelligence artificielle, Microsoft soutenant OpenAI et son chatbot ChatGPT, considéré comme une menace directe pour le moteur de recherche de Google.