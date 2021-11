Qualité des données : que surveiller chez les offreurs ?

À la recherche d’une solution de gestion de la qualité des données ? Attention au pricing. Gartner ne présente pas les choses ainsi dans le Quadrant qu’il consacre à ce marché, mais quatre des sept « leaders » font l’objet d’un avertissement sur ce point.

– Ataccama : transition du modèle de licence perpétuelle vers celui de l’abonnement

– IBM : articulation des licences entre InfoSphere Information Server, Watson Knowledge Catalog (WKC) et le Cloud Pak for Data

– Informatica : packaging de l’offre, qui nécessite d’assembler de nombreux modules

– Talend : idem, mais dans l’autre sens, avec une offre Data Fabric peu modulaire

Pas de mauvais point pour les trois autres « leaders » sur le pricing… mais pas non plus de bon point. Dans cette catégorie, les fournisseurs se distinguent plutôt par leur capacité d’innovation. Par exemple, Attacama, à travers le récent ajout d’un moteur de règles autoapprenant et d’un système de détection d’anomalies fondé sur les métadonnées. Ou IBM, par l’exploitation des personas et des métadonnées actives.

Chez SAP, au contraire, l’innovation a tendance à venir des partenaires. Entre autres pour la recommandation de règles et le nettoyage automatisé. Chez SAS, des technologies-clés manquent à l’appel. Dont la résolution collaborative de problèmes et la recommandation d’actions algorithmique. Même constat chez Precisely.

Des solutions à prendre en main

Ils sont nombreux à bénéficier d’un bon point sur l’exhaustivité et le niveau d’intégration de leur offre. Nommément, IBM, Informatica, SAP et Talend. Chez certains, Gartner salue une brique en particulier. Par exemple, les capacités DataOps chez IBM (création de pipelines en no code, détection de biais…), la gestion des données géographiques chez Precisely et la bibliothèque de fonctions prédéfinies chez SAS.

Tout le monde n’a pas droit à des éloges sur la facilité d’usage. Il en est ainsi pour Ataccama, aussi bien sur l’écriture de règles que sur l’IDE intégré. Comme pour SAP, autant sur la prise en main de l’interface que sur l’intégration de systèmes externes (point qui concerne aussi SAS). Ou encore Talend, au niveau de la configuration des produits.

SAP se distingue plus positivement sur l’aspect déploiement hybride, avec l’offre Information Steward. Informatica n’est pas aussi avancé, en tout cas sur la partie cloud. Laquelle n’est pas encore à parité avec l’offre on-prem.

Pour Precisely, il y a un point d’interrogation à plus ou moins long terme. Conséquence des multiples acquisitions qu’elle a réalisées, l’entreprise américaine dispose de trois lignées de produits qui tendent à se chevaucher (Trillium, Spectrum, Data360). L’unification des fonctionnalités et du pricing es sujet à caution.

Chez IBM, le point d’interrogation porte sur la migration d’InfoSphere Information Server vers WKC – le premier étant amené, estime Gartner, à passer en mode maintenance.

