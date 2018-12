Réseaux : Cisco met la main sur Luxtera, spécialiste de la photonique intégrée

Cisco a jeté son dévolu sur Luxtera, une société spécialisée dans l’optoélectronique. Le groupe américain a mis 660 millions de dollars sur la table en numéraire et en prises de participation.

L’équipementier réseau indique qu’il va intégrer la propriété intellectuelle et la technologie de Luxtera dans l’ensemble de son portefeuille de sociétés, de centres de données et de fournisseurs de services.

Une acquisition stratégique

Selon Cisco, Luxtera va ainsi renforcer ses efforts en matière de technologies 100 GbE / 400 GbE (Gigabit Ethernet).

Cela va également lui permettre d’élargir son portefeuille et d’élargir son empreinte sur les marchés de l’Internet des objets (IoT), du cloud et de la mobilité, avec la 5G qui se profile.

Basée à Carlsbad en Californie, Luxtera utilise la photonique sur silicium pour créer des capacités en matière d’optique intégré (sur silicium) pour les centres de données pour le Web et d’entreprise, ainsi que les fournisseurs de services.

Les réseaux doivent gérer des volumes de données de plus en plus importants. Tant et si bien que les fabricants d’équipement réseau sont confrontés à d’énormes difficultés pour augmenter la vitesse de transmission des données sur de plus grandes distances.

La photonique pour augmenter la bande passante

Fondé en 2001, le groupe, qui a été financé à hauteur de 130 millions de dollars, va ainsi permettre à Cisco de répondre à cette problématique grâce à une solution photonique.

David Goeckeler, vice-président exécutif et directeur général, activités de réseautage et de sécurité au sein de Cisco, explique « qu’avec l’indice de réseautage visuel 2018 de Cisco qui prévoit que le trafic Internet mondial sera multiplié par trois au cours des cinq prochaines années, nos clients font face à une demande exponentielle de bande passante Internet. L’optique est une technologie fondamentale pour permettre cet avenir. Associé à notre innovation en matière de silicium et d’optique, Luxtera permettra à nos clients de construire les réseaux les plus grands, les plus rapides et les plus efficaces au monde.”

La transaction devrait être conclue au troisième trimestre de l’exercice 2019 de Cisco, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires requises.

Cisco avait également acquis le concepteur de puces israélien Leaba Semiconductor (puces pour les équipements réseau) en mars 2016 pour 320 millions de dollars.

(Crédit photo : @Cisco)