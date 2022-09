Cloud collaboratif : UCaaS, CCaaS et CPaaS d’abord

Les entreprises investissent toujours plus la collaboration en mode cloud. Microsoft et Cisco dominent. Zoom et Twilio sont challengers.

Les entreprises se détournent des solutions collaboratives on-premise et investissent toujours plus les services cloud, relève Synergy Research Group.

Selon la société d’études, les investissements mondiaux dans les services collaboratifs sur site (on-premise) et dans le cloud atteignent dorénavant près de 15 milliards $ par trimestre. Un montant en hausse de 8% en glissement annuel. Mais le marché est fortement polarisé.

Le segment des services collaboratifs accessibles depuis les propres datacenters des entreprises continue de décroître (moins de 20% du marché au deuxième trimestre 2022).

Les services cloud et hébergés par des tiers raflant la mise.

50% du marché pour les UCaaS, CCaaS et CPaaS

80% de la manne revient donc au segment des services de collaboration cloud et hébergés (en externe), dorénavant. Au sein de ce segment, les solutions cloud et hébérgées dites « matures » par Synergy Research, représentent 30% du marché.

C’est autre un ensemble, dit à « très forte croissance », qui dynamise toute la catégorie. Il s’agit des communications unifiées en tant que service (UCaaS), des centres de contact en tant que service (CCaaS) et des plateformes de communication en tant que service (CPaaS). Ces catégories captent plus de 50% des revenus générés sur ce segment de marché.

Ainsi, les investissements UCaaS, CCaaS et CPaaS des entreprises ont franchi le cap des 7 milliards de dollars sur le trimestre, soit une hausse de 17% en glissement annuel.

A qui profite la dynamique ?

Microsoft domine l’ensemble du marché des solutions de collaboration. Cisco est second. Leurs principaux challengers, ces nouveaux entrants et « pure players » dont le rythme de croissance a très fortement progressé ces deux dernières années, sont Zoom et Twilio. D’autres fournisseurs, dont NICE, Five9 et Sinch profitent également de la dynamique.